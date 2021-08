De utilero a gerente campo: La historia del "Flaco", el amado integrante de Motagua que falleció por Covid

Las calles del Barrio Lempira de Comayagüela extrañarán los pasos de "El Flaco", un joven entregado y apasionado por el fútbol, que dio lustre y color al Motagua. Su pasión y sentimiento no solo lo llevaba en su camisa, sino en el corazón.

Más de dos décadas han pasado desde que un humilde y soñador Carlos Orlando Centeno Montoya llegó a las filas de Motagua, donde buscaba una oportunidad de ganarse la vida y después se convertiría en su casa por 28 años.

Su vuelo con las Águilas llegó en 1993 bajo el mando de Ramón Maradiaga, donde su labor en la utilería marcó la diferencia. Los tacos "brillaban", los uniformes y los balones siempre estaban listos para cada entrenamiento y a la hora de los partidos.

"El Flaco" también le acompañaba la suerte del campeón, desde su llegada a la institución hasta la fecha de su partida pudo disfrutar de una docena de títulos, mismos que los seguirá celebrando en el cielo.

La pasión, el empeño y el dinamismo en cada acción que realizaba hacían la diferencia en el Motagua. Su espíritu de servicio y atención le permitió ganarse el cariño de cientos de jugadores y entrenadores que han pasado por la institución azul.

Por el nido azul pasaron muchos entrenadores y "El Flaco" se mantuvo firme y servicial con cada uno, y el tiempo le recompensó su entrega. Fue en la era de Diego Vázquez, donde fue ascendido a Gerente de Campo.

Sus labores no solamente eran apreciadas por el cuerpo técnico y jugadores del ciclón azul, sino que la directiva le llevó a tomarle un gran estima y cariño.

"¡Qué gran hombre fuiste Flaco! Incansable, determinado, con un gran gran amor por Motagua, y un corazón de oro. El equipo no funcionaba sin vos, sin tu orden. Eras el único que sabías cómo manejar todo sin volverte loco. Me reiré recordándome de nuestras historias y te recordaré como ese gran amigo que fuiste", lo recuerda Andrea Atala.

Javier Atala, también dedicó un mensaje especial. "Quiero expresar mis muestras de pesar y solidaridad a la familia de un gran colaborador del Motagua, Carlos Orlando Centeno. Hasta siempre "Capi" que al lado de jugadores, cuerpo técnico y directiva conquistaron varias copas de campeón".

CLÁSICOS SIN RIVALIDAD EN LA FAMILIA

El fútbol ha tenido la dicha de tener futbolistas familiares dentro de la cancha, pero también dentro de los camerinos, donde curiosamente Olimpia y Motagua lo vivieron de una manera muy particular.

Carlos Centeno (QDDG) y mejor conocido como "El Flaco" y Alexander Centeno, "El Capi", hoy utilero del Olimpia, eran hermanos que defendían las camisas de sus clubes con mucho respeto y sin rivalidad.

Por muy calientes que fueran los clásicos capitalino, la sangre y el amor de hermano no ponía barrera en la familia Centeno Montoya y el saludo no podía faltar en sus encuentros. Luego cada quien debía cumplir con sus responsabilidades.

En casa no se hablaba de rivalidad en los clásicos, "El Capi" aseguraba que ese tema no era de conversación, cada quién se tenía el debido respeto al trabajo, no importaba el equipo que ganara, primero estaba el amor de familia y luego sus pasiones por las instituciones en las que laboraban.

RECORDADO CON CARINO POR JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO

La sorpresiva muerte de Carlos Centeno no pasó por alto en los jugadores y cuerpo técnico que compartieron con él en su paso por el Motagua.

El eterno capitán del Motagua, Amado Guevara, aprovechó sus redes sociales para dedicar su agradecimiento especial. "Que privilegio tuve de poder compartir con vos por tantos años dentro y fuera de las canchas. Gracias por tanto, volá alto como una águila y platicale a Dios de tu amor por Motagua. Nos dejas destrozados Demorae".

"Que tristeza tan grande Flaco, has llevado siempre los balones, las camisas y a Motagua en el alma, indispensable y parte de la gloria e historia de Motagua vuela alto amigo, descansa en paz Carlos, se te recordará por siempre, que el abrazo y mi agradecimiento lleguen hasta el cielo", escribió Juan Bertani, preparador físico en la era de Maradiaga.

Lucas Gómez, uno de los extranjeros en el Motagua no pasó por alto la noticia. "Siempre te recordaré con alegría amigo mío! Gracias por todo! Descansa en Paz “Flaco querido”.

CON DON DE SERVICIO A LA PRENSA DEPORTIVA

Cada generación tiene sus propias anécdotas, pero en la prensa deportiva hoy puede decir que un gran amigo y hermano se ha ido al cielo, pero los recuerdos quedarán para siempre.

En cada entrenamiento del Motagua nunca podía pasar por alto el saludo con "El Flaco", quien siempre se mostró atento y servicial con los periodistas.

"Hey amiga, póngase pilas", me decía para que estuviese alerta de alguna novedad en el Ciclón, sin contar nada...", lo recuerda Lidia Andino, ex directora del deportes de El Heraldo.

Oscar Fúnez de Tigo Sport lo recuerda así: "Siempre muy atento a colaborar con nuestro trabajo. Un tipo respetuoso y atento. De esos protagonistas anónimos que hacen más grandes a las instituciones. Dios le brinde fortaleza a su familia y a él, un descanso en paz".

El fútbol hondureño lamenta la partida de "El Flaco" a causa del Covi-19, pero los recuerdos de un gran ser humano y ejemplo de servicio en el equipo quedarán en el recuerdo.