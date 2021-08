Diego Vázquez explica qué provocó el zafarrancho: "Pedro quiso golpear a un aficionado y lo fuimos a defender"  

El clásico Motagua-Olimpia pasó más allá de un amistoso, donde jugadores y cuerpo técnicos se calentaron y provocaron un escándalo total en el Red Bull Arena de New Jersey.

Al final del partido, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, habló con Diez y se refirió a la victoria 3-2 ante los leones y lo positivo que le deje previo al arranque del torneo.

"Nos sirve para lo que es el inicio del campeonato, más que todo para el ánimo, pero más allá que sea un amistoso, para Motagua y Olimpia, eso de amistoso no existe y lo pudimos ganar", comenzó diciendo.

Al momento de ser consultado sobre el zafarrancho que se generó al final de la primera parte del partido. "Casi siempre son cosas que se dan en la cancha y ahí quedan, pero no me gustó que Pedro (Troglio) quiso golpear a un aficionado y lo fuimos a defender. Era alguien que andaba filmando y dice que le gritó el gol, pero eso es normal, ellos también nos los gritan y me parece que se excedió".

El timonel argentino del Motagua aprovechó el momento para dedicar este triunfo a su exgerente de campo, Carlos "Flaco" Centeno, quien falleció a causa del Covid-19.

"Va dedicado para el "Flaco", era un partido importante y siempre lo queríamos ganar, un clásico bastante disputado en dos juegos. Nosotros los homenajes los hacemos en vida y este cuerpo técnico y directiva lo subió de utilero a gerente de campo y tiene más de 15 años en el club. Le mando un gran saludo a la familia".

También valoró el buen accionar de nuevos elementos que podrá echar mano en el próximo torneo Apertura. "Es una grata sorpresa de Gómez y Galindo que hace mucho vienen jugando con nosotros, pero una cosa es que estén y otra es demostrarlo en un clásico que estuvieron a la altura".

Y agregó: "El buen manejo de la pelota, el orden, la amplitud que le dimos a la cancha, le dimos dos toques como queremos; generamos la situaciones de gol, no nos desesperamos. Josué Villafranca ingresó muy bien y ayudó a cambiar el partido. Son todos detalles positivos de cara al inicio del torneo".