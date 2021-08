El árbitro hondureño Saíd Martínez pitó la final de Copa Oro y así valoraron su trabajo

Follow @GustavoRocaGOL

El árbitro central hondureño, Saíd Martínez (29 años), fue el designado por Concacaf para pitar el partido de final de la Copa Oro 2021 donde Estados Unidos se proclamó campeón tras vencer 1-0 a México en tiempos extras.

La actuación del silbante hondureño, asistido por otros compatriotas como Walter López y Cristian Ramírez, fue regular, o al menos eso fue lo que el experimentado exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo escribió en sus redes para calificar el trabajo del catracho.

"Primer tiempo con buen arbitraje, el hondureño Saíd Martínez con buen criterio, 11 faltas de Estados Unidos por 4 de México", escribió al finalizar la etapa de inicio.

Luego de eso el partido se le fue complicando al juez central y erró en dos situaciones puntuales: no pitar un penal a favor de México y no expulsando al azteca Héctor Herrera, detalles que a Ramos Rizo, analista arbitral de ESPN, no se le escaparon.

"Mal cierre, el hondureño Saíd Martínez terminó con muy bajo nivel el segundo tiempo, no expulsó a Herrera y no sancionó un penal a favor de Mexico en el min. 88", redactó en un segundo tuit.

Independientemente de todo, Saíd Martínez marca historia dentro del gremio del arbitraje hondureño contemporáneo al ser el primer árbitro con experiencia en finales de Copa Oro. De hecho, recibió felicitaciones por parte de José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth.

"Felicitaciones a Said, Walter y Christian, han puesto en alto el arbitraje hondureño. Saíd Martínez se convierte en el arbitro más joven en pitar una final de Copa Oro! Orgullosos de ustedes!", exteriorizó.

Al final del último juego de la Copa Oro 2021 que coronó a los gringos, la terna arbitral hondureña recibió una medalla por parte de Concacaf por su trabajo realizado en todo el desarrollo de la competencia de selecciones más importantes de la Confederación.