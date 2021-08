La sorpresiva reacción del 'Tata' Martino tras caer en una nueva final contra Estados Unidos

Luego de caer nuevamente contra Estados Unidos en una final, el entrenador Gerardo 'Tata' Martino dio la cara y evitó calificar lo que significa esta derrota en Copa Oro, asegurando que no debería ser ninguna ''catástrofe'' perder.

'''Nosotros no preparamos un equipo para que juegue dos años y medio, es verdad que perdimos dos finales, los cuatro goles que nos hizo Estados Unidos fueron todos de pelota parada. Tuvimos grandes momentos en las dos finales, el equipo debería definir el partido, cuando esas situaciones no las podemos convertir, en cualquier jugada de pelota larga o parada nos pueden hacer daño'', comenzó explicando el DT de la selección mexicana.

Para Martino, la escuadra azteca no se vio superada en la final de la Liga de Naciones ni en la de Copa Oro, pese a que las perdieron. ''No encuentro motivo por el cual deberíamos cambiar, ese análisis que deberíamos hacer si fuéramos superados y eso no sucedió ni en esta final ni en la anterior''.

Asimismo dijo que queda en manos de la Federación mexicana y la opinión pública, la crítica o el resultado que puede tener la segunda final perdida en menos de dos meses contra el mismo rival, ya que solo se seguirá enfocando en seguir trabajando.

''Nosotros estamos preparados para trabajar, conducir un equipo, competir. El resto no son situaciones que yo pueda manejar, simplemente los triunfos te ponen en algún lugar y las derrotas en otro, ahí hasta donde nosotros podamos resolver'', manifestó.

Sobre las dos derrotas contra Estados Unidos, el 'Tata' Martino insistió en que su equipo fue superior en ambos compromisos y no merecieron perder.

''Nosotros hemos competido bien contra ellos, en las dos finales. Hicimos un desgaste muy grande, tuvimos grandes momentos de partidos, a favor nuestro, en el cual no debería ser ninguna catástrofe en nuestro interior perder, son derrotas que duelen, de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria, buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta'', cerró el técnico.