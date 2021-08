''Al 'Tata' Martino le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia; ha sido un fracaso''

Gerardo Martino perdió una nueva final en menos de dos meses contra el mismo rival, Estados Unidos, y la prensa mexicana le exige su renuncia. Mientras el DT se mostró calmado por la derrota, figuras como Hugo Sánchez lo despedazaron por apostar por Rogelio Funes Mori y por el hecho de que como es extranjero la Federación le seguirá dando más oportunidades.

''Le tiene que dar vergüenza, debería de presentar su renuncia y decir 'pues no, no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana', por lo que pasó con él y con Funes Mori, que no funcionó y debería presentar la renuncia'', apuntó el ahora analista de ESPN en Fútbol Picante.

Sánchez recordó cuando estuvo al frente de la selección mexicana y fue cortado, por lo que considera que en el banquillo del 'Tri' se le brinda más respaldo al técnico extranjero que al propio mexicano.

''Sino me respetaron a mí, que soy mexicano y soy lo que soy en el fútbol mexicano, ¿por qué sí a los extranjeros y los mexicanos no? Ya está bien, me querían borrar del mapa, pero bueno. ¡Vivan los extranjeros y no nos apoyamos los mexicanos! Y ahí está la muestra una vez más'', expresó.

El 'Pentapichichi' calificó la derrota como un fracaso y comentó que se sentía triste y molesto por la manera en la que México perdió la final, ya que asegura que tuvieron opciones para sentenciar el duelo desde la primera mitad.

''Ha sido un fracaso importante, sobre todo pensando en la cantidad de opciones claras de gol que tuvimos y que a ellos se les dio oportunidad de que crecieran, porque en el primer tiempo tenían que haber sentenciado el partido, en cambio se les dio oportunidad a que tomaran confianza y fueron creciend'', explicó.

''Ya en el segundo tiempo ellos fueron los que tuvieron ocasiones claras de gol y poco a poco fueron tomando más confianza y luego al final como que nos faltó oxígeno, nos faltó fuerza, se fueron motivando más, pero lo fuerte es que es un equipo 'B', eso es lo más triste. Para mí lo que más me jode es que no teniendo, Estados Unidos, a todos sus jugadores importantes que tiene jugando en Europa, resulta que nos ha ganado la Copa de Oro'', sentenció.