'Muma' Fernández revela sus días duros cuando se contagió de covid en la Copa Oro: "Me sentía como en la cárcel"

La vigésima sexta edición de la Copa Oro iba a ser el torneo para Carlos 'Muma' Fernández con la Selección de Honduras después de años intentando ser parte de la nómina. Sin embargo, el futbolista de Motagua no debutó por haber sido diagnosticado con covid-19.

Fernández fue estuvo en el banquillo de la H durante el encuentro ante Granada que se ganó 4-0 y para el segundo duelo ante Panamá estaba en los planes del entrenador, pero dio positivo al virus junto a Edwin Solani, el preparador físico Sebastián Urrutia y el propio Fabián Coito.

Como parte del protocolo de bioseguridad, los futbolistas fueron aislados en el hotel de concentración en Houston. Hoy para DIEZ, el propio Carlos Fernández contó su testimonio por los días que pasó solo en su habitación. Según él, una experiencia como un preso encarcelado.

"Por mi mente pasó desesperación, frustración y tristeza porque sabía que era una oportunidad que tanto había esperado. Era mi oportunidad, sabía que era el momento. En el transcurso de los días comencé a pensar en lo positivo y a aceptar la realidad de las cosas", dijo Carlos Roberto Fernández.

"Los días en la habitación fueron complicados, prácticamente me sentí como en la cárcel encerrado, pero la ventaja que al tener internet pasaba viendo películas, hablando con familiares y amistades. También tenía una ventana de frente, había un mall, así que era bastante transitado", añadió.

El veloz volante explicó que "no sé con quién me contagié, si fue en el hotel" y que "no bajé de peso, solo tuvo dolor y un poco fiebre los primeros dos días".

Finalmente, detalló que logró relacionarse bien con el equipo y que espera ser convocado en los próximos juegos del octagonal rumbo a Qatar 2022.

"El grupo me recibió bien, el profe me dijo lo que quería de mí, me hicieron sentirme en familia. Ahora toca hacer las cosas bien en Motagua y luego esperar a que me vuelvan a llamar, pero sí me veo en la eliminatoria", cerró.