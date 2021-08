Enérgico comunicado de Olimpia a sus barras: "No utilicen nuestro nombre para provocar esos enfrentamientos"

El Club Olimpia Deportivo emitió un enérgico comunicado a la afición deportiva y comunidad del club respecto a los horrendos acontecimientos después del amistoso ante Motagua en el Red Bull Arena en Nueva Jersey el domingo.

En este informe el tricampeón hondureño lamentó el disturbio en Harrison y mandó un mensaje a aquellos grupos que utilizan el nombre de la institución para realizar acciones de vandalismo, a quienes les ordena no relacionar su actuación con Olimpia.

El enfrentamiento entre las barras de los clubes hondureños dejó heridos y ocasionó el terror en la ciudad estadounidense, generando el repudio de la afición nacional en redes sociales donde subieron imágenes y videos del zafarrancho entre personas que vestían los colores del León en su mayoria.

De igual manera, la barra del Olimpia se enfrentó ante la hinchada del América de Cali, club colombiano que disputó su encuentro en el mismo recinto minutos después del disturbio con los fanáticos merengues y los del Motagua que también emitió un comunicado sobre lo ocurrido en Nueva Jersey.

Esto dice el comunicado del Olimpia

"La Junta Directiva General del Club Olimpia Deportivo, a la afición en general, y a la olimpista en particular, a través de este comunicado les hacemos conocer lo siguiente:



a). - Lamentamos los hechos antideportivos ocurridos la tarde de ayer en el Estadio Red Bull, de New Jersey, ya para concluir el primer tiempo del partido amistoso Olimpia-Motagua y que dejaron una mala imagen en la afición presente en el estadio y la que presenció el partido por televisión.



b).- El Club Olimpia Deportivo acepta de forma seria y en lo que al club corresponde, los errores cometidos y que provocaron los incidentes en un partido que debió ser una gran vitrina del fútbol hondureño.



c).- Al mismo tiempo lamentamos los hechos violentos ocurridos fuera del Estadio y, esto nos lleva a pedir, una vez más, a los integrantes de grupos o barras del Club Olimpia, que no utilicen nuestro nombre para provocar esos enfrentamientos con los grupos o barras del equipo rival.



d).- El Club Olimpia Deportivo, tras lamentar estos penosos incidentes, y pidiendo disculpas por lo sucedido, reitera su compromiso de cumplir a cabalidad con el fair play en todas las competencias que le corresponda actuar.



Nuestros jugadores y Cuerpo Técnico están enterados de las disposiciones emanadas de la Junta Directiva General del Club Olimpia Deportivo para dar ejemplo de buen comportamiento y mantener el alto el nombre de la institución que ha escrito grandes páginas de gloria en el deporte nacional.



Así mismo reiteramos el llamado a los grupos o barras de apoyo al Club que muestren un buen comportamiento dentro y fuera de los estadios para evitar enfrentamientos que no tienen razón de ser".