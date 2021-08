Pedro Atala tras pelea de futbolistas y técnicos en Nueva Jersey: "No podemos estar haciendo estupideces"

El mal comportamiento mostrado entre jugadores técnicos y afición en el clásico Olimpia y Motagua en el Rell Bull Arena, no pasó por alto y los directivos de los clubes han reconocido los errores de ambos planteles.



Uno de los que ha salido y habló con Diez, fue Pedro Atala, expresidente del Motagua, quien asegura que le gustó futbolísticamente el equipo, pero no las situación de violencia entre los jugadores.



"De una manera contento porque con un equipo diezmado y Motagua hizo una buena presentación. Por otro lado, lamentando los incidentes, esperemos que no se engorrosos para el fútbol hondureño", comenzó diciendo.



El dirigente de los azules lamenta el alcance que ha tomado la rivalidad en los clásicos y aprovecha para hacer un llamado a la reflexión a todos los involucrados.



"No hay mucho que decir, no hay explicaciones. No es posible que tengamos partidos de fútbol para hacer pretemporada, ya sean o no oficiales, ya que con Olimpia nunca hay partidos amistosos, pero tampoco es para tanto. Es de lamentar, ya que la idea era hacer un juego importante, una buena presentación y futbolísticamente se hizo, pero hay que tomar mucha nota de lo que pasó dentro de la cancha con entrenadores, jugadores. Creo que hay que tener un poco de reflexión con esto".

Atala fue más contundente y considera que este tema se está saliendo de la manos. "Esto ya no es normal, creo que es importante que haya un poco de consenso desde el punto de vista de cabeza, no podemos estar haciendo estupideces, ya que cualquier cosa de esas se va a la gradería y no es justo para la gente".



Y agrega "Esto no abona en nada, hay que hacer un alto, esto ya es demasiado. Los equipos son rivales, pero tampoco es que se tiene que estar en ese tipo de situaciones".



Además, el directivo adelantó que se tiene previsto hacer una reunión con la dirigencia merengue para poner un alto a la violencia entre las dos instituciones.



"Tenemos una consigna no solo de hablar con Diego (Vázquez), sino que con la directiva del Olimpia, los demás jugadores y con todo mundo. Es cierto que son rivales, pero no hasta ese punto".



EN CUANTO A LO DEPORTIVO EN EL AZUL



Pedro Atala también se refirió a la parte deportiva que ha podido destacar del equipo durante esta gira de amistosos y en los clásicos ante el Olimpia.



"Me siento sorprendido, me ha gustado mucho el equipo, jugadores jóvenes y desconocidos para todos, no solo para los aficionados y en ese aspecto Diego (Vázquez) ha apostado bien, demostraron mucha personalidad y los extranjeros se miran mucho mejor nivel".



El expresidente del ciclón considera que la salida varios jugadores del club tenía un propósito y se espera que se tengan buenos resultados.



"Hay que rejuvenecer el equipo y eso es importante, no podemos seguir dependiendo de una camada de jugadores que le dieron mucho al equipo y los tuvo en un buen nivel y se tiene que circular".





Atala no se quiso adelantar si con este grupo les ajustará para tener una digna representación en el torneo internacional de la Concacaf.



"Es muy temprano, pero si siento que hay que verlo con todo el equipo completo, jugadores de la Selección mayor y Olímpica, otros que cayeron con Covid".



Sobre el regreso del público a los estadios. "Entendemos que se hará una habilitación, vamos a esperar como se maneja este ejercicio ya que todo está abierto, pero hay que ir poco a poco".

Y cerró diciendo: "A todos los equipos equipos nos ha golpeado durísimo, tenemos dos años de no tener taquilla y no tengo un número".