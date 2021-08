Era una de las grandes favoritas en Tokio, cometió un error y sorprendió a todos con su salto

El abandono y las declaraciones de la estadounidense Simone Blis durante los Juegos Olímpicos de Tokio ha abierto el debate sobre la gran presión que tienen los atletas de cara a la competencia.

En este contexto, tanto en un deporte como los clavados o en la gimnasia, el más mínimo error puede costar caro y eso fue lo que le ocurrió a la canadienda Pamela Ware, que sorprendió a todos con su último salto.

Ware es catalogada como una de las mejores clavadistas del mundo y los expertos vaticinaban que podría quedarse con una medalla en la cita olímpica. Pero la deportista de 28 años falló en su salto final y fue castigada por los jueces con cero puntos, por lo que no pudo avanzar a las finales.

En sus primeros tres saltos, la canadiense obtuvo 67.50, 65.10, y 64.50, puntajes favorables, pero en el cuarto cerró con un 48.00, que la dejó en el noveno lugar y con una última oportunidad de reivindicarse. Sin embargo, apostó en el quinto por un salto en retroceso de una vuelta y media, combinado con tres giros y medio.

Esta decisión afectó a Ware porque cuando estaba rebotando sobre la tabla, se equivocó, no se afirmó bien, perdió potencia y saltó al agua sin realizar ninguna destreza. Los jueces le dieron cero puntos y se despidió de la competencia.

Posteriormente, la clavadista explicó como se sentía a través de una transmisión en vivo por redes sociales. ''Es un momento muy difícil, lo que ustedes ven en la competencia es algo mínimo de lo que realmente hacemos para llegar a donde estamos. Estaba muy preparada para esta competencia y cometí un error. Le puede pasar a cualquiera, pero me pasó a mi en el peor momento'', comentó.

Pese a su frustración, Ware dijo adiós con un mensaje positivo: ''Estoy muy orgullosa por haber hecho todo lo posible por llegar hasta aquí, soy humana y cometo errores así que eso es todo. Los amo. No me voy a rendir, esta competencia no me define. Estaré de vuelta dentro de tres años'', aseguró con vistas a los Juegos de París 2024.