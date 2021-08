Saíd Martínez tras dirigir la final de Copa Oro: "Los jefes están muy contentos a nivel de Concacaf, se hizo lo que ellos pidieron"

La final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos contó con la presencia hondureña, Saíd Martínez fue el encargado de dirigir el encuentro y lo hizo de muy buena manera.



Tras su buena actuación, el silbante hondureño hondureño retornó al país y valoró su participación en el torneo y lo que fue el partido de la gran final.



"Agradecido con Dios por esta magnífica oportunidad que se nos ha brindado, sabemos que no es fácil y nuestros compañeros han intentado llegar con buen suceso y para bien la Concacaf decidió darnos la oportunidad y creo que hicimos una buena noche", comentó.



Y en cuento a su propio análisis de los hechos. "La autoevaluación siempre es subjetiva, uno hace sus propias críticas del partido. Yo vi una parte del partido y hoy lo tomaré con mayor tranquilidad las jugadas apremiantes. Lo que si es cierto, es que los jefes están muy contentos a nivel de Concacaf, se hizo lo que ellos pidieron y nos llena de satisfacción".





Martínez considera que: "Hay muchos puntos a favor ya que estamos de cara los partidos de eliminatoria, estamos contentos porque se viene cosas muy buenas. Fueron tres partidos bien fuertes: uno fue Estados Unidos vs Haití muy cerrado de 1-0, el México vs El Salvador y que nos dio un plus para estar en la final. Ya el partido de anoche fue un partidazo entre dos selecciones que se tiene una rivalidad entre sí y estuvimos a la altura del partido".



Ante ciertas acciones que se dieron el partido, Saíd considera que el partido se dio de la manera que se trabajó con el personal de la Concacaf.



"Nosotros tenemos una reunión previo al partido y lo que se nos pide es siempre estar cerca de la jugada, atender cada una de las situaciones, entendimiento del partido, control del juego, video tesis de jugadas que podría pasar y la jugada de Herrera se vio en el curso que se vio en Guatemala y en Dallas previo a la Copa Oro. Son jugadas que le quedan a uno en la mete como un record y a la hora de verlas en la cancha ya sabe la decisión que se debe tomar".



El árbitro asegura que no se equivocó sobre una posible expulsión a Héctor Herrera.

"No, no lo digo yo, lo dicen los instructores de Concacaf, eso es parte de las directrices que manda y sigo manteniendo la decisión".



Saíd Martínez se convirtió en el primer árbitro hondureño en dirigir una final de Copa Oro, situación que lo toma de esta manera. "Representa un compromiso, venimos con la frente en alto que hicimos un buen trabajo, nos queda un día para celebrar y mañana ya entrenamos con el único ánimo de hacer las cosas bien y representar a Honduras en compromisos internacionales y Nacional".



Y sobre la acción que se pidió como una falta penal. "Las revisiones en el VAR una no las requiere, son los que están allá que le dicen y determinan revisar el video o no. En este caso no lo recomendaron y lo que yo vi, fue lo que ellos vieron en el monitor. Fue una mano en una posición natural, no está retrayendo y también no hace su cuerpo más grande, lo que dice el reglamento que no es una mano sancionable".





Según asegura el árbitro hondureño, la presión de las afición azteca no le afectó. "La mano de Dios estuvo ahí, es uno de los partidos que me sentí más preparado, fuerte; en ningún momento estuvo con ansiedad o nerviosismo. Sabíamos que merecías esta oportunidad y eso fue de mucho valor para nosotros".



También se refirió a las buenas valoraciones de los ex árbitros mexicanos. "Me siento bien, pero tampoco me voy a sentir mal si hablan mal, este no es un trabajo que lo reviso yo, es algo por FIFA y Concacaf de los cuales recibí buenos mensajes y eso me llena de satisfacción".