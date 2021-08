"Tato" García antes de su debut con Marathón en Liga Concacaf: "Llegamos con ilusión de ganar, pero mañana no se define nada"  

El entrenador uruguayo Martín García habló antes de sentarse por primera vez de forma oficial en el banquillo de Marathón.

Marathón visita al Diriangén en la Liga Concacaf 2021; hora y por dónde ver el partido



"Tato", como popularmente se le conoce, comentó sobre su rival de turno, la forma en cómo quiere que juegue su equipo y sobre Cristian Cálix.



Sobre este joven jugador de 21 años tuvo palabras de confianza y aseguró que: "Siempre fue un futbolista que me gustó mucho".



TODO LO QUE DIJO EN CONFERENCIA "TATO" GARCÍA



Partido debut en la Liga Concacaf



"Llegamos con la ilusión del día de mañana hacer un buen partido, un encuentro inteligente, sabemos que es un partido de 180 minutos, mañana no se define nada, ni para un lado ni para el otro y buscaremos llevarnos un resultado positivo"



¿Con qué materia prima se ha encontrado en Marathón?



"Muy variada y buena, podría decir con una mezcla de futbolistas con mucha trayectoria internacional, nacional y jóvenes. Hace 25 días estamos en el club y tenemos mucho que mejorar, pero bueno esa mezcla de jugadores más el ímpetud con los jóvenes puede ser ideal, todo depende cómo nos levantemos mañana y del trabajo".



¿Existe la exigencia de ganar esta Liga Concacaf?



"Bueno, la exigencia es como la de todo equipo grande, vamos paso a paso, primero era tratar de hacer un buen trabajo previo, los tiempos no fueron los ideales, no hemos competido oficialmente y el rival sí, pero no hay excusa, tenemos que prepararnos para lo que venimos trabajando, para lo que puede hacer Marathón y vuelvo a repetir será un duelo duro, pero no se define nada, esto termina en Honduras. Confió mucho en mi plantel".





¿Qué se puede esperar del Marathón de "Tato" García?



"Se encontrarán con un Marathón ofensivo, protagonista, si bien estamos de visitante mañana, es la idea que hemos trabajado estos 20-25 días de trabajo, en ser un Marathón con buen trato de pelota y por ahí lo que estamos tratando de mejorar es lo defensivo, porque en algunos partidos amistosos recibimos algunos goles. Estamos haciendo mucho hincapié en mantener el cero en nuestro marco".

Lo que tienes que saber del Diriangén, el club más grande de Nicaragua y rival de Marathón



¿A quiénes de los refuerzos podremos ver mañana en su debut?



"Creo que la mayoría de los que han llegado al equipo van a tener participación, todavía no voy a dar el equipo, pero ya lo tengo en mente el 11 que va a comenzar".



¿Cómo ha visto a Cristian Cálix, un jugador que ha sido muy golpeado por las lesiones y cómo puede recuperar su nivel bajo su tutela?



"Siempre fue un jugador que me gustó mucho desde que tuve mi pasaje por la Liga Nacional, él tiene todo mi respaldo y mi confianza, sé que ha venido con alguna molestia muscular, pero hoy está bien. Tiene velocidad, soltura de juego, buen trato de balón, creo que con Mario Martínez le pueden hacer mucho daño al rival y entonces Cristian sabe que tiene mi respaldo a morir ojalá que con su juventud pueda demostrar todo lo que yo creo que tiene para dar a Marathón y al fútbol de Honduras".