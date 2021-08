Dani Alves sorprende tras avanzar a la final de los Juegos Olímpicos: ''¡Viva México, cabrones!''

Dani Alves, el futbolista con más títutulos en la historia (42), levantó la mano para liderar a la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos y ha disputado todos, pero todos los minutos de la competición, demostradon que la edad solo es un número y ahora buscará el Oro para completar su tremendo palmarés. Es lo que único que le falta.

La tanda de penales con la que Brasil eliminó a México

El lateral de 38 años fue uno de los que marcó en la tanda de penales para eliminar a México este martes de la cita olímpica. Fue el primero en patear y colocó su disparo a la derecha de 'Memo' Ochoa que apenas tocó el balón, pero sin poder detener su remate.

Tras finalizar el partido, Alves no pudo ocultar su felicidad tras clasificar a una nueva final y reiteró lo que dijo en la previa: le tiene mucho respeto a México porque es un país con una buena escuela futbolística.

''Para un equipo como el nuestro, que propone el juego, un campo irregular como este me dolía, hay que darle un toque extra al balón, la conducción se estropeó. Tuvimos posibilidades de ganar el partido, pero no fue posible. Creo que el destino quería que fuera así. Tengo mucho respeto por la selección de México, me gusta mucho. Pero solo uno pudo pasar y, por suerte, fuimos nosotros'', declaró

Dani Alves confiesa por qué no pudo regresar al Barcelona

Alves asegura que el 'Tri' los hizo sufrir y no se cansó de extender el respeto hacia ellos. ''México es un rival que respetamos mucho, por la escuela de fútbol, ​​ya que pelean en los partidos. Ya hemos sufrido con este oponente. Tuvimos una muy buena actuación, sufrimos cuando tuvimos que hacerlo, pero creo que merecimos estar en esta final''.

Y para cerrar dijo: ''Yo le tengo un cariño muy especial a México, tengo muchos amigos mexicanos, pero esto es fútbol y la vida sigue, uno tiene que seguir avanzando, te da margen para seguir creciendo, todo mi respeto a México. ¡Viva México, cabrones!''.

La gran final contra la Roja

Brasil se medirá el próximo sábado frente a España por la medalla de oro. ''Tenemos que mantener el enfoque, la concentración. Es muy difícil ganar partidos contra oponentes tan diferentes. Esto requiere una gran adaptabilidad. Tenemos un staff que lo controla muy bien, que transmite información, ha dado resultados. Solo un paso más para terminar'', cerró el jugador.