Simone Biles vence los ''demonios'' y se despide con medalla de los Juegos Olímpicos de Tokio

La estrella de la gimnasia Simone Biles logró derrotar los ''demonios en la cabeza'' que le habían impedido competir hasta ahora y se colgó un bronce en barra de equilibrio en una jornada olímpica que vivió un momento apoteósico con el récord del mundo del noruego Karsten Warholm en el 400 m vallas.

En el último día de competición en el Centro Gimnástico Ariake llegó el momento que todo el mundo esperaba: la reaparición de Biles.

''Lo hice por mí y estoy orgullosa de haber sido capaz de competir una vez más'', dijo la atleta a los periodistas, una vez superados aparentemente sus problemas de angustia y participar en la última final olímpica.

''Somos seres humanos, no sólo atracciones, y pasan cosas por detrás de las que la gente no tiene ni idea'', añadió, precisando que también había perdido a su tía hace dos días.

''Hace dos días perdí a mi tía y no esperaba que ocurriera durante los Juegos, pero competir de nuevo y haber tenido el apoyo de todo el mundo, lo es todo para mí. Me siento aliviada, pero me siento como alguien que tiene que volver a casa y trabajar consigo mismo'', comentó flamante medallista de bronce.

Biles dejó entrever que sigue teniendo problemas de 'pérdida de figura'. "Con sólo ver a los otros hacer giros, me dan ganas de vomitar... no entiendo cómo lo consiguen. Los médicos me han examinado todos los días y tuve sesiones con un psicólogo deportivo. Entrenar durante cinco años, venir aquí y no ser capaz de hacer algo, no ha sido muy divertido", expresó.

El bronce endulza la dura semana de Biles, desde que la estrella más esperada de estos Juegos se retirara en la final del concurso general por equipos por sus ''demonios en la cabeza'' que le provocaron falta de confianza para competir.

''Tengo que asimilar estos Juegos Olímpicos, han pasado muchas cosas. No estoy pensando para nada en París (2024). Hay tantas cosas sobre las que tengo que trabajar primero. Diría a los otros atletas: pongan su integridad física por encima de todo, aunque eso supongo ausentarse de las mayores competiciones, será mejor mentalmente. Mi salud física y mental cuentan más que todas las medallas que pueda ganar'', cerró.