Tato García habló del triunfo ante Diriangén y del juvenil Isaac Castillo: "No había ni debutado en reservas"

Martín "Tato" García, brindó sus valoraciones del triunfo 1-0 ante Diriangén en la ida de la ronda preliminar de la Liga Concacaf. Además se refirió al debut del juvenil Isaac Castillo de 18 años.

"Se valora mucho el triunfo porque son 180 minutos, hoy no termina nada ni para nosotros ni para ellos, pero lograr una victoria de visitante es importante. Fue basada en el sacrificio que tuvo el equipo siempre y después uno de los fuertes que tenemos que es el balón parado se abre el juego así. Rescato que por momentos mostramos buen juego, pasamos zozobra los primeros 10 o 15 minutos que nos costó la cancha, pero después tomamos el ritmo del partido", inició contando.

El encuentro en el estadio Nacional de Managua marcó el debut del "Tato" en el banquillo con los verdes y asegura que la idea del juego la trabajó durante mucho tiempo.

"Hace poco que estamos en el equipo y trabajamos bastante la idea para este partido. Hoy es el primer partido con Marathón, tuvimos tres amistosos donde nunca pudimos completar 90 minutos porque estábamos en una etapa de trabajar la parte física. El equipo venía de un parón largo, tuvimos que ser muy minuciosos en cada trabajo para no tener jugadores lesionados y hoy sobre el final sentimos la parte física un poquito, sabíamos que iba a pasar."

Contó lo que le gustó de su equipo en la grama sintética del recinto de la capital de Nicaragua.

"Lo que me gustó fue la intensidad, el orden táctico. Los primeros 10 0 12 nos costó, Cacique tuvo un par de chances y estuvo bien Denovan que nos podía haber costado caro, después el equipo se acopló y manejó la pelota con criterio en una cancha complicada. Rescato el orden y la entrega, hoy se brindaron por estos colores al mil por mil, agradecerles por eso".

Habla del debut del juvenil Isaac Castillo

Una de las sorpresas del Marathón hoy fue la titularidad del mediocampista Isaac Castillo de 18 años.

"Por encina de Bayron Rodríguez rescataría el trabajo de Isaac Castillo, que con 18 años ni ha debutado en reserva de Marathón y hoy lo hizo en una copa internacional, en un partido de visitante y creo que hizo un juego extraordinario. Más allá de Bayron, que ya tiene recorrido y nos brinda sacrificio en ataque junto a Frelys. Hoy entró Ovidio Lanza como un cuarto volante para mantener el orden y de Costly no tenemos nada que descurbir. Tiene buen juego aéreo, maneja los tiempos del partido, ya tiene sus años y hay que cuidarlo".

García dejó claro que mantendrá la línea de brindar oportunidad a nuevos valores en el conjunto esmeralda.

"Esa es la idea. Yo digo que en el fútbol no hay cédula, hay trabajo y el que esté mejor es por el que vamos a apostar. El tema de los jóvenes hay que darles respaldo y confianza, porque todos podemos hacer debutar un chico, pero toca transmitir confianza. Si se equivoca el responsable soy yo y lo saben los chicos del club. Al hacer un gran partido como hoy me pone satisfecho. Cuando llegamos, Isaac era la sexta opción como contención y no debutó ni en reserva y hoy lo tiramos al campo de juego en una competición internacional", cerró.