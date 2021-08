El millonario capricho del "Kun" Agüero en sus primeros días como jugador del FC Barcelona

El fichaje del Barcelona, "Kun" Agüero, se ha vuelto viral en las redes sociales tras sus primeros días en España.

El delantero argentino se unió antes de lo esperado a los entrenamientos del club, pero lo hizo en solitario, ya que la plantilla del Barcelona viajó a Alemania para continuar con la pretemporada, pero el Kun está en España trabajando para llegar al 100 por ciento al inicio de la pretemporada.

Pero no todo ha sido trabajo para el Kun Agüero, pues el crack argentino se ha dado tiempo hasta para regalarse un capricho muy costoso.

El exfutbolista del Manchester City sumó un nuevo auto a su colección y se trata de un Ferrari SF90 Stradale, el primer vehículo híbrido de la firma italiana.

Se trata del segundo Ferrari de Agüero en su colección, un modelo en color rojo y que le ha costado al delantero cerca de 500.000 euros.

Se trata de un coche que cuenta con cuatro motores, siendo tres de ellos eléctricos y uno de gasolina 4.0., y que le permiten llegar a los 1.000 CV, pasando de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2,5 segundos.

Este espectacular auto forma parte de una colección más que respetable del Kun Agüero, la cual cuenta con un Lamborghini Aventador que le costó al argentino el triple que este Ferrari, y al que solo le ha hecho cerca de 1.200 kilómetros.

"En 2014 pagué un millón y medio de dólares por un Lamborghini Aventador. Al pedo. No sé para qué mierda me lo compré. Debe tener unos 1.200 kilómetros en seis años. Apenas lo usé. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese auto. Fue muy al pedo. Ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia. Tiene telarañas y todo", confesó el propio Kun Agüero en una entrevista reciente.