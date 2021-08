Todo lo que debes saber del nuevo formato del torneo de Apertura 2021 de la Liga Nacional

10 FECHA DE LOS CLÁSICOS

Los clásicos del fútbol hondureño en el torneo Apertura se jugarán en la siguientes fechas.

Olimpia v Real España (11 de agosto)

Marathón vs Motagua (14 de agosto)

Motagua vs Olimpia (22 de agosto)

Marathón vs Real España (29 de agosto)

Marathón vs Olimpia (16 de septiembre)

Real España vs Marathón (19 de septiembre)

Olimpia vs Motagua (25 de septiembre)

Real España vs Olimpia (3 de octubre)

Motagua vs Marathón (17 de octubre)

Olimpia vs Marathón (27 de octubre)