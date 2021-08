''Ronaldinho nunca debió venir, ya no tenía mucho que aportar y la fiesta la traía de la mano''

Ronaldinho Gaúcho es uno de los históricos fichajes que han llegado a la liga mexicana. El astro brasileño firmó con el Querétaro para el Apertura 2014 y fue pieza clave para que 'Gallos' se instalara en su primera final, la cual perdió contra Santos Laguna.

El tremendo privilegio que tenía Ronaldinho en México

'Dinho' disputó 30 partidos, marcó ocho goles y repartió siete asistencias durante su paso por la Liga MX. Pero no todos en el club estaban a favor de su llegada pese a que el exjugador les trajo una infinidad de beneficios.

Adolfo Ríos, exdirector deportivo del Querétaro, aseguró que el desempeño de Ronaldinho no era el suficiente y que ''la fiesta la traía de la mano''. Además confiesa que nadie le informó que el campeón del mundo firmaría por el equipo. En diciembre de 2014 pidió la salida del brasileño, su petición no fue concedida y terminó renunciando.

''Yo era el director deportivo, pero yo no traje a Ronaldinho, fue una decisión de los dueños. Yo me di cuenta una semana antes de que él llegara, a mí no se me preguntó, quien paga manda. Fue una de las situaciones por las cuales al término del torneo decidí dar un paso al costado, porque independientemente de la figura que llegó a ser, el más importante del mundo, si me preguntan a mí, Ronaldinho nunca debió llegar a Querétaro'', comentó Ríos en diálogo con Medio Tiempo.

''Ronaldinho ya no tenía mucho que aportar en lo futbolístico y menos en lo social, por esa forma de vida que él regularmente ha manifestado. En Querétaro también se dio esa fiesta que él lleva de la mano'', añadió el directivo, antes de señalar que a finales de 2014 había presentado un proyecto en el que no estaba la exfigura del Barcelona.

''Cuando terminó el torneo yo presenté mi proyecto, en ese proyecto no estaba considerado Ronaldinho, me dijeron que no iban a tomarlo, así que yo di un paso al costado'', afirmó.

Por otro lado, Ríos admite que en temas de mercadeo, el brasileño sí fue un éxito, pero considera que no es lo único que se tiene que valorar con su contratación.

''Hay proyectos y esos tienen que ver con el trabajo, con el compromiso, con lo que vas a dejar. Los dueños pagaron lo que pagaron, si me dices si valió la pena o no, en lo futbolístico no. El nombre del Querétaro se puso a nivel mundial, sí, pero que haya dejado un legado importante en una institución, yo no lo veo así'', cerró.