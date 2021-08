Real Sociedad presenta al volante Cristopher Urmeneta, su octavo fichaje para el Apertura 2021

El Real Sociedad presentó este miércoles a su octavo fichaje para el torneo Apertura 2021; se trata del volante Cristopher Urmeneta, quien llegó procedente de UPNFM.

"Los que pasaron por aquí dejaron un legado bien grande y se puede volver a soñar. Tenemos un gran técnico, un gran presidente y trabajando podemos devolver la alegría que la gente de Tocoa se merece. Esperamos en Dios que vean un Real Sociedad como en los viejos tiempos", inició contando el mediocampista.

Urmeneta inició su carrera en 2011 con Necaxa. Vistió también las camisas del Real España, Juticalpa, Social Sol y los Lobos.

Sabe que llega a un equipo que peleó finales, pero que en los últimos años ha tenido que luchar por la salvación.

"Vendrán tiempos mejores, tiempos en que no vamos a estar peleando descenso, yo no vengo a estar padeciendo. No. Yo traigo una mentalidad ganadora y vamos a pelear por los primeros lugares. Voy a dejar mi corazón por este equipo, van a ver un guerrero y uno más para esta familia", sentenció.

Urmeneta se convirtió en la octava contratación del cuadro aceitero junto a Franco Güity, Luis Ordóñez, Edder Delgado, Dexter Mónico, Samuel Pozantes, Luis Salomón y el arquero cubano Nelson Johnson.

Ver Altas y Bajas de los 10 clubes de Honduras para el Apertura 2021

Real Sociedad debutará en el Apertura el domingo 8 de agosto (3:00pm) recibiendo al vigente tricampeón Olimpia en el estadio Francisco Martínez de Tocoa.