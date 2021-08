Real Sociedad confirma precios de entradas para juego con Olimpia el domingo en Tocoa

Este sábado se pone en marcha el torneo Apertura 2021 y el domingo el Olimpia visitará Tocoa para medirse al Real Sociedad. La dirigencia aceitera ya confirma los precios de los boletos.

Ricardo Elencoff, presidente del cuadro tocoeño, anunció que pondrán a disposición unos 1000 boletos y que habrá una preventa con precios bajos.

Sol costará 100 lempiras en la preventa y 150 en taquilla. Sombra VIP 250 (300 en taquilla), Sombra General 200 (250 en taquilla) y Silla General 400 lempiras (500 en taquilla).

"Solo tenemos acceso para 1000 personas, pero este equipo es del pueblo y sabemos que ha sufrido en la pandemia un duro golpe en el tema económico, que la gente no tiene dinero, entonces vamos a volver a la dinámica de preventas como se hacía antes y vamos a mantener precios medianamente accesibles para que puedan llegar con todas las medidas de bioseguridad".

Elencoff recordó que por disposición de Sinager, al encuentro solo asistirá la barra del equipo local.

"Por orden de Sinager la barra visitante no podrá asistir a los estadios. Se mantiene esa norma y pedimos a los de la Ultra Fiel que no hagan el viaje. Son ordenes, si no contribuimos, lo que pasará es que nos cerrarán los estadios".

Gestionan para instalar un centro de vacunación en el estadio

El juego Real Sociedad vs. Olimpia será el domingo a partir de las 3:00pm. Las puertas del estadio Francisco Martínez estarán abiertas desde las 10 de la mañana.

Ricardo Elencoff confirmó que se encuentran gestionando con autoridades de salud para instalar en el recinto un centro de vacunación para que los aficionados que lleguen puedan inmunizarse contra el covid-19.

"Estamos valorando poner el estadio a las ordenes del Ministerio de Salud para hacer una vacunación masiva. Estamos cuadrando que todos los que ingresen, sean vacunados si así lo deciden. Las cosas buenas hay que imitarlas, ayer el Ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, nos atendió y dijo que le parece una idea fantástica", cerró.