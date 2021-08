Ibai Llanos se lleva tremenda sorpresa del 'Kun' Agüero en plena transmisión en vivo: ''¡Qué susto me has dado!''

El encuentro se tenía que dar. Era una obligación por la relación que comparten desde hace varios meses por medio de videojuegos o streaming compartidos. Sergio Agüero sorprendió en su propia casa y en pleno directo de Twitch a Ibai Llanos.

El delantero argentino, que ya está instalado en la ciudad de Barcelona, visitó al famoso youtuber español mientras éste estaba hablando como sus miles de seguidores sobre el partido entre Boca-River por la Copa Argentina.

Agüero irrumpió en el directo de Twitch, en una sorpresa organizada entre el futbolista y su eventual cómplice, el streamer argentino Coscu, que se encuentra de visita en la casa de Ibai hace algunas semanas, aunque ya prepara la vuelta hacia su país.

El 'Kun' entró a la habitación, Coscu lo vio y el ariete del Barça se fue derechito a abrazar a Ibai, muy concentrando en lo suyo. ''¿Qué haces?'', le dijo Llanos. ''¿Qué haces chaval?'', le respondió Sergio, imitando el acento español. ''¡Qué susto me has dado, me ca** en la pu** que me parió!'', agregó Ibai. Un momento que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales.

Otro hecho relevante de la transmisión fue cuando Agüero contó lo que hubiese realizado ante Colombia en la serie de penales que definió la semifinal de la Copa América. Llanos primero le recordó la situación de su no ingreso. ''Estaba que entro, que no entro'', respondió el delantero.

El 'Kun' iba a ingresar faltando un minuto, pero el cambio finalmente no se hizo. Y confesó: ''El penal lo iba a tirar fuerte y cruzado. Ya lo tenía pensado''. Luego, Llanos bromeó y le preguntó: ''¿Panenka ya no más?'', lo que generó las risas de todos. Esto se lo dijo por el penal que picó y que le atajaron ante el Chelsea en la Premier League.

Con apenas una semana recién cumplida como futbolista del Barcelona, Sergio Agüero aprovechó en sus ratos libres para pasear y conocer algunos lugares de la Ciudad Condal y no dudó en ir a visitar a uno de sus buenos amigos.