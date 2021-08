Peligra inicio del Apertura: Saíd Martínez confirma que Liga adeuda 400 mil lempiras a los árbitros

El arranque del torneo Apertura 2021 está en peligro. Los árbitros amenazan con no pitar la primera jornada si Liga Nacional no les cancela la deuda del torneo anterior.

La deuda de la Liga con el gremio arbitral asciende a 400 mil lempiras y el mismo Saíd Martínez confirmó lo que está ocurriendo.

"Agradezco que lo hayan dicho. Queremos el VAR aquí y me deben todavía el partido de la final que se jugó hace tres meses entre Olimpia y Motagua, dejan mucho que desear", dijo el colegiado en entrevista al programa Fútbol y Pasión.

Martínez, quien viene de pitar la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos, contó la la cifra corresponde únicamente a la etapa de liguilla del Clausura 2021.

"Cualquiera escucha la cifra; 400 mil lempiras, pero son de toda la liguilla, no de un partido. Esos los da un equipo en un gasto de media planilla y a nosotros en toda la participación de unos 16 a 20 árbitros que participaron en liguilla. Realmente es injusto", agregó.

Los silbantes se encuentran entrenando y esperan llegar a un acuerdo para evitar atrasos en el desarrollo del certamen ligero.

La Fecha 1 está calendarizada para arrancar este sábado 7 de agosto con dos partidos: Real Espana vs. Victoria en San Pedro Sula y Vida vs. UPNFM en La Ceiba.

El domingo se cerrará con tres encuentros: Real Sociedad vs. Olimpia en Tocoa, Motagua vs. Platense en Tegucigalpa y Honduras Progreso vs. Marathón en El Progreso.

A Saíd le consultaron sobre el trato que reciben los árbitros en Concacaf. "El pago llega un mes o dos después, aún así no es la gran cosa para el mérito. A nosotros no nos mueve lo económico, sino las ganas de representar bien al país y llegar al objetivo que nos hemos trazado", cerró.