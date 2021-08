Chapines ofendidos con Joan Laporta por la frase que soltó en el adiós oficial de Messi: "Pasamos de Guatemala a Guatepeor"  

Joan Laporta, presidente azulgrana, rompió este viernes el silencio y contó toda la verdad sobre la marcha de Lionel Messi del FC Barcelona.

El mandatario dejó claro las razones por las que Messi se iba y aseguró que "No estoy dispuesto a hipotecar al club durante 50 años por nadie".





Durante la conferencia de prensa hubo varias preguntas sobre el tema y Laporta soltó una frase que ofendió directamente a un país de Centroamérica, Guatemala.

El mandatario dijo: "Pasamos de Guatemala a Guatepeor", frase que ofendió a los chapines y en redes sociales expresaron.



EL CONTEXTO DE LA FRASE



"Por la situación económica en la que se encuentra el club que te lleva a la derivada que no podemos inscribir un acuerdo porque no tenemos margen salarial. Esta es la razón objetiva de todo esto (marcha de Messi). El hecho de culpables aquí, bueno, tampoco me gusta. Una cosa era lo que habían presentado donde había un presupuesto, parecía que era una cosa y resulta que es otro. Es mucho peor de lo que había, que ya era malo y ahí que pasa que hemos pasado de "Guatemala a Guatepeor". Además, hemos tenido la constatación de esto con las conclusiones que teníamos".