'Chato' Padilla antes de su debut en Liga Nacional: "Estoy preparado con mi equipo modesto para lo que se venga"

Así como la batalla de Gedeón, la del rey David y otros hombres como José o Samuel, el hondureño Carlos Roberto Padilla enfrenta un nuevo desafío en su carrera como director técnico a merced de su debut con el Victoria en la Primera División ante Real España.

"Chato" no se complica, su ideología de vida es vivir bajo lo que dice su Dios, el artífice detrás de su éxito con un equipo que él llama "modesto", pero guerreros en cada juego que disputan.

De sus virtudes y fortalezas no se esconde ante un equipo que juega de memoria, que ha realizado una pretemporada destacada y que mantiene el ímpetu de haber ascendido a la Primera División después de perder la categoría hace cinco años.

Este sábado Carlos Padilla inicia una nueva aventura siendo el novato de la competencia con título de técnico, pero no se declara en desventaja y apuntó que "está preparado para lo que venga".

Entrevista completa

Ya estamos en la hora de la verdad: ¿Qué análisis podemos tener de lo que apunta Victoria en su debut en su regreso a Primera División?

Siempre estamos con la ilusión y el sueño de trascender, de crecer. La vida es crecer para triunfar, esto nos motiva después de venir después de trabajos fuertes de pretemporada. Todos estamos alegres, es como cuando te toca ir el primer día a clases, esa parte motiva porque es normal.

¿Tienes ansiedad?

No para nada. A mí me gusta tener ilusión, no ansiedad, la ilusión de que el equipo pueda hacer un buen trabajo confiando en que pueda hacer su mejor trabajo y que se pueda aplicar; intentar con nuestros argumentos sacar nuestros resultados, a mí me gusta ganar, más allá de que hay tres resultados me preparo para ganar con todo el respeto que se merece nuestros rivales. No soy ningún cipote, yo sé contra quién nos toca enfrentar, una gran institución, un gran técnico como Potro Gutiérrez.

¿Es más fácil o más complejo iniciar contra un rival grande?

No lo sé, yo creo que en el fútbol nos tenemos que preparar contra todos. Hoy nos toca Real España, pero si nos hubiese tocado Honduras Progreso no quiere decir que sea fácil, tenemos que romper con ese paradigma. Desde nuestros argumentos tenemos que pelear, no será fácil, pero tampoco tenemos que darnos por vencido. Nosotros vamos a luchar con este equipo modesto para dar los resultados.

¿Le va ajustar esta plantilla en Primera División?

Veremos. Yo creo en Dios... Gedeón luchó contra el mejor ejército, la palabra dice que era como la langosta, Dios le dijo que luchara contra ellos con antorchas, trompetas y cántaros, venció porque los modelos de Él son diferentes a los de nosotros. Yo creo en Él y como lo hago, creo en mi trabajo. Hemos entendido que el trabajo no se endulza, no me voy a sentir menos o más que nadie.

¿Acaso no debió hacer fichajes top?

Klopp dijo en una vez que no le gusta dirigir megas estrellas, les gusta hacerlas. Es bonito que vean eso porque van a decir 'Chato' es un buen entrenador, esto es un desafío, si este equipo funciona quiero que me den el crédito. Vi una película del primer hombre que hizo una operación a corazón abierto, él se preparó, yo creo en mis jugadores. Yo no pongo excusas, si quieren que juguemos el lunes, lo hacemos. Estoy preparado con mi equipo modesto para lo que se venga.

¿Los cinco capitanes (¿Carlos Palacios, Durvin Sánchez, Walter Lapresti, Rodolfo Espinal, Alexis Vega es su columna vertebral?

No, ellos solo son los capitanes, son quienes se equivocan, serán los primeros que voy a guindar. Un líder se valora porque saben inspirar a los demás, ellos no le pueden exigir a un chico que corra si ellos no lo hacen, aquí todos somos un equipo y nadie vale más que nadie. Somos una familia y todos luchamos por una causa.

¿Se ve en desventaja por ser el novato del Apertura 2021?

Yo tengo 51 años. Jugué 15 años en Primera División, tú crees que hay algo nuevo que hayan inventado, de hecho, ha empeorado. Yo felicito a Diego Vázquez y Pedro Troglio, han hecho buen trabajo, pero ahorita logré una hazaña, pero no vivo de eso. Hay cuatro equipos que están en el poder económico arriba de los seis, pero en la cancha gana el que esté mejor preparado.

¿A qué puede aspirar el aficionado del Victoria?

Lo que ellos quieren son resultados, nosotros nos tenemos que preparar para ganar. Todos tenemos la ilusión, pero primero tenemos que luchar por la directiva, jugadores y nuestras familias; vamos a darles satisfacciones.

¿Cómo visualiza los juegos ante el Vida?

Hay una frase que dice 'no te angusties por lo que no has vivido'. Cada día tiene su propio afán. De qué me vale preocuparme por el Vida, me hacen falta cinco partidos, no puedo estar pensando en eso. La gente quiere ver humo, pero esto es serio, yo lo soy en mi trabajo y tengo que irme preparando de acuerdo a las circunstancias día a día. Mañana es nuestro último partido en el mundo, tenemos que estar concentrado.

¿Qué hay del regreso de la afición?

Es bonito, a nadie le gusta jugar sin el apoyo del público, imagínate cuánto tiempo tienen, hoy están con hambre de ver un partido de fútbol. El miércoles nos toca ante Motagua, la gente quiere ir al estadio; yo no soy quién, pero ojalá tomemos las medidas de seguridad para que podamos seguir creciendo.

¿Quién es la máxima estrella de este equipo?

Dios porque creemos en él, nuestra inspiración es Dios, Él lo es todo para nosotros. Si me dice que me tengo que ir, me iré feliz de la Vida. Yo ahorita tuve una oferta muy fuerte, te asustas si te la enseño, pero Dios no me dijo que me mueva.

¿Podemos revelar el nombre?

No... a mí no me quita el sueño nadie porque yo dependo de Dios, las hojas no se mueven si no es la voluntad de Dios, es como un pacto que tengo con él, yo solo soy un instrumento de Él, pero si dejo de hacer cosas que tengo que hacer, estoy en líos. Yo trabajo con esa fe.



Futbolistas del Victoria celebrando su título de Liga de Ascenso. Foto: Neptalí Romero

Te digo una cosa, yo no quería seguir en Victoria, -te lo doy en primicia- porque creo que hice algo muy bonito, tengo cuatro equipos en Victoria (campeón, subcampeón como jugador, campeón de segunda y campeón de ascenso siendo entrenador). En Olimpia tienes ochocientas, yo tengo cuatro.

¿Qué lo hizo quedarse?

Dios me dijo 'tienes que seguir' y aquí estoy. No me interesa dinero, porqué me des un carro no, para qué voy a luchar si Dios me dice que me salga. La garantía de mi éxito es Dios, si tengo a Dios voy a triunfar donde vaya. Si tengo que irme al cerro, buscar unos changos, cerdos, ese equipo será campeón, yo les digo a mis jugadores que no tienen que ir con miedo a ningún lugar porque hemos hecho un buen trabajo y Dios está con nosotros.