Luis Palma y su incógnita por el viaje al extranjero: “Me dijeron que iría unas semanas a la Sub-23 del Braga”

El futuro del futbolista hondureño Luis Palma podría definirse en los próximos días ante la pretensión del Sporting Braga de la primera división de Portugal de hacerse de su fichaje para incorporarlo a su filial en la categoría U-23.

El jugador está a la espera pues hay algunos detalles, pero no es nada confirmado por lo que su salida podría quedar en el aire ya que en Portugal solo hay pláticas y nada confirmado, lo que lo tiene en dilema.

Leer. BOAVISTA A LA ESPERA DEL DESBLOQUEO DE FIFA POR EL CASO ELIS

“De mi situación todavía no tengo nada, solo jugar mientras espero una pronta respuesta si se da la oportunidad de salir, de lo contrario a seguir trabajando”, inicia diciendo el futbolista que viene de marcar un gol con la Selección en Tokio 2021.

Sobre esta participación en las olimpiadas menciona: “Llegué bien de los Juegos Olímpicos, me consultaron si quería jugar (hoy), es decisión mía, pero quiero jugar, quiero seguir con el buen rendimiento. No quiero dejar de jugar”, reconoce

SITUACIÓN Y FICHAJE DEL BRAGA

El presidente del Vida, Luis Cruz, en un inicio mencionó que el Sporting Braga era el equipo al que viajaría Palma, pero realmente no hay nada oficial y Palma lo explica. “El presidente José Almeida y mi agente me dijeron de Sporting Braga, pero viendo la situación del club por tema de FIFA, estoy en espera por una respuesta”.

Luego agrega: “Me comentaron que iría unas semanas o meses a la categoría U-23 y viendo la posibilidad de cambiar al primer equipo, pero estamos esperando ya sean en Portugal u otra opción. Ahora estoy tranquilo, no me gusta decir que me voy y no sé nada todavía, mi mente está despejada”, sentencia.

Ver. ASÍ ES LA NUEVA INDUMENTARIA DEL VIDA PARA EL APERTURA

Entre lunes y martes se define su futuro, si no sale nada seguirá enfocado en el Vida y pensando en un llamado a la Selección Nacional adulta para los juegos eliminatorios de septiembre, pues es uno de los prospectos. “Si, en estos días me darán una e respuesta (sobre el viaje a Portugal). Sea lo que sea, esto es fútbol, es mi carrera y la decisión que tome espero que sea la acertada”.

POLÉMICA ELIMINACIÓN DE TOKIO

Palma que fue titular en dos partidos y marcó un gol en el triunfo frente a Nueva Zelanda, habla sobre lo que pasó con la Selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos. ¿Hubo peleas y contradicciones con el técnico Miguel Falero? El futbolista del Vida lo explica.

“Nos dolió mucho quedar eliminado de esta manera porque desarrollamos un fútbol vistoso. Nos pasó factura las desconcentraciones y saber que quedamos de una manera horrible me afectó mucho como a otros compañeros”, comenta.

Tenían un sueño, pero les pasó factura algunos errores que cometieron. “Estábamos con la mentalidad de eliminar a Corea del Sur, nos íbamos a enfrentar a México que ya los conocíamos, hicieron lo suyo”.

Finalmente, Palma habla sobre la situación que vivieron algunos jugadores que no tuvieron participación como José Mario Pinto quien era uno de los mejores pero no vio acción. “Son decisiones técnicas, nosotros las tomamos como profesionales. En ningún momento nos pusimos en rebelión, solo hay que respetarlas y en su momento se hizo”.