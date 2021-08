Real España no peleará puntos del juego ante Victoria: "Estamos para servir y no para fregar a un adversario"

El Real España se ha pronunciado tras aceptar al Victoria la reprogramación del juego inaugural del torneo Apertura cuando legalmente bien hubiese ganado los tres puntos en la mesa como lo dice la ley, pero según su presidente, Elías Burbara, actuaron de buena fe usando el fair play.

El conjunto ceibeño sigue bloqueado en FIFA ya que no puede inscribir a su plantel tras la demanda por incumplimiento de pago que interpuso un jugador colombiano, misma que ya fue cancelada, pero debido al tiempo que fue corto entre el pago y el inicio del certamen, el máximo organismo no les ha liberado para hacer transacciones de futbolistas.

"El partido está cancelado, no habrá árbitros ni comisarios, si vamos estaremos afuera en la acera porque el estadio estará cerrado. Nosotros nos debemos a lo que la Liga Nacional diga, si la Liga dice que no hay fútbol ellos son los que mandan. Este es un escenario que sucede por primera vez, yo le di seguimiento al tema desde ayer y no miré mala fe en el Victoria", dijo Elías.

Burbara se puso en los zapatos de los ceibeños y explicó que ellos querían jugar, pero la Liga se opuso. "Vi al Victoria intentando jugar, de hecho, el equipo ya venía en carretera cuando les tocó dar la vuelta. Ellos querían jugar, pero la directiva de la Liga Nacional quien tomó esa decisión. Es más, nosotros le dijimos a la Liga Nacional, juguemos como sea, cualquier problema se resuelve el lunes y si perdemos no vamos a demandar. Ese llamado se le hizo a la Liga y ellos nos dijeron que no se podía porque era ilegal", comentó Burbara al programa Panorama Deportivo.

Seguidamente explicó: "La intensión de nosotros y del Victoria siempre fue jugar, quien nos detuvo fue la Liga Nacional porque nos dijeron que no. Si la decisión es reprogramar, vamos a jugar, si la decisión es otra, haremos lo que la mayoría diga. Obviamente que en Real España vamos a estar asesorados legalmente para no caer en una falta y por otro aplicar el fair play deportivo. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos el buen sabor de boca de pelear puntos en la mesa, estamos aquí para entretener a la afición, para engrandecer la Liga, para mejorarla, para servir a una comunidad o un pueblo y no para engañar o fregar a un adversario", sentenció el presidente del club aurinegro.

Y luego remató: "El tema está en manos de la Liga, Real España está a las órdenes de la Liga y del Victoria para lo que necesite. La posición nuestra es que vamos a respetar cualquier decisión que Liga Nacional determine y nosotros no vamos a comenzar un procedimiento disciplinario; ese es el único compromiso moral que la junta directiva del club determinó. Ahora, si la Comisión de Disciplina tiene un procedimiento contra el Victoria, fueron ellos, Real España no lo hará", sentenció Elías.