EN VIVO: ¡Vida y UPN no se hacen nada en el inicio del Apertura-2021 en La Ceiba!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Vida vs UPN!

VER MÁS: Calendario del Apertura-2021 de la Liga Nacional de Honduras

EL JUEGO: Vida 0-0 UPN

31' UFFFF.... la más cerca del partido. Centro al área estudiosa del uruguayo Guillermo Chavasco y Jeffri Flores la peinó pero el balón pasó cerquita del paral derecho de la meta de los lobos.

29' Cambio en la UPN:

Salió: Jairo Róchez

Entró: Juan Ramón Mejía

A los futbolistas del Vida y UPN, es asignaron otros asientos, por lo que se están mojando ante la lluvia que cae en La Ceiba.

20' Seguimos 0-0 en La Ceiba. Juego con pocas emociones en estos primeros minutos.

14' Comienza a llover en el estadio Ceibeño de La Ceiba.

5' Partido muy intenso entre cocoteros y estudiosos en el primer juego del campeonato.

¡COMENZÓ! Vida y UPN ya están jugando en el estadio Ceibeño, inaugurando el torneo Apertura 2021.

Alineación del Vida: Roberto López; Edson Palacios, Bryan Bernández, Jeffri Flores, Juan Pablo Montes; Sergio Peña, Roger Sander, Carlos Sánchez, Alex Aguilar, Guillermo Chavasco; Ángel Tejeda,

Poca afición ha llegado al estadio Ceibeño para presenciar el juego entre Vida y UPN.

Alineación del UPN: Bryan Cruz; Axel Gómez, Pablo Cacho, Lesvin Medina, Marco Godoy; Elder Torres, Luis Argeñal, Marlon Ramírez, Carlos Róchez; Jairo Róchez y César Guillén.

Suplentes: Pavel Roque, Enrique Vásquez, Rembrandt Flores, Juan Ramón Mejía, Teed Bodden, Jerrick Díaz, Luis Álvarez, Arnold Meléndez y Samuel Elvir.

LA PREVIA:

Se terminó la espera. Este sábado se pone en marcha el torneo Apertura 2021 en el fútbol de Honduras, primeramente iba a ser con dos partidos, sin embargo, solo se jugará uno.

El encuentro entre Real España y Victoria a desarrollarse a las 7:00 pm fue suspendido ya que la FIFA todavía no ha dado respuesta a los jaibos sobre el bloqueo y no han podido inscribir al plantel de jugadores.



No obstante, La Ceiba sí tendrá fútbol, pues retorna a la actividad el CDS Vida del portugués Fernando Mira, quien recibirá a Lobos de la UPN en el estadio Municipal a las 7:15 pm.

Este compromiso sí está garantizado ya que ambos equipos han inscrito sus planteles ante la Liga Nacional y quedan listos para la acción.

El cuadro local llega con sus más recientes fichajes, los dos argentinos Lucas Lezcano y Ariel Garay, ambos delanteros que serán parte del club en esta temporada. También con Juan Pablo Montes y Sergio Peña.

Mientras que Los Lobos de la UPN llevan en su plantilla al veloz "Machuca" Ramírez y al portero de los Juegos Olímpicos, Alex Naíd Güity, quien ha sido cedido a préstamo por parte del Olimpia.