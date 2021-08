¡Mazazo! UPN le empata sobre la hora al Vida y le saca el triunfo de la bolsa en La Ceiba

Mazazo para comenzar la temporada en el CDS Vida. Los cocoteros creyeron que el partido del debut ante la UPN lo tenían ganado con un ajustado 1-0 con gol de Ángel Tejeda, sin embargo, el equipo de Raúl Cáceres se fue encima en los últimos minutos y consiguieron el gol de la paridad.

VER MÁS: Calendario del Apertura-2021 de la Liga Nacional de Honduras

El partido fue aburrido, los jugadores vienen saliendo de una pretemporada cargada de trabajos y no traían ritmo. Fue de más roce físico y pocas acciones claras de gol, de hecho, los cocoteros aprovecharon la única que tuvieron, que tampoco fue tan clara, fue más instinto matador de Ángel Tejeda.

UPN llegó con la consigna de no perder y al final su esfuerzo les valió para arrancarle de la bolsa el triunfo al CDS Vida en el partido que inauguró el campeonato de Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.

En su primera parte fue de bostezo. Un juego carente de fútbol, de juego elaborado y de aproximaciones de peligro. Fue más de tanteo. Ni el Vida, que era el anfitrión y que contaba con el apoyo de su gente se animaba a algo.

El gol tuvo que esperar 51' minutos cuando Sergio Peña y Guillermo Chavasco se juntaron. Los mediocampistas esperaron el avance de Ángel Tejeda. El uruguayo filtró el balón a espaldas del delantero y éste al momento de recibir visualizó un espacio y fusiló a Bryan Cruz, quien quedó sin reacción alguna que evitara el primer gol del torneo.

El elenco ceibeño manejó el partido hasta las postrimerías del mismo como quiso y pues el poco futbol de ambos ayudaba. No hubo más acciones de peligro, pero Raúl Cáceres no quería la derrota y fiel a su estilo, mandó a sus muchachos a buscar una aguja en un pajar ¿y qué creen?, la encontraron...

Con cinco minutos en el agregado y el reloj marcando el 90+4, Los Lobos consigueron un lanzamiento de esquina luego de haber ejecutado un primero. El balón, sacado desde el flanco izquierdo, encontró al gigantón Enrique Vásquez en el área y éste con un fierrazo de cabeza batió el pórtico del 'Pipo' López que hizo poco o nada para ahogar el grito de gol de la paridad 1-1 ya en el ocaso del partido.

FICHA TÉCNICA DEL VIDA - UPN

7 de agosto del 2021. Primera jornada del Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

(1) CDS VIDA - Roberto López; Edson Palacios, Bryan Bernández, Jeffri Flores, Juan Pablo Montes; Sergio Peña, Roger Sander (Marvin Bernárdez 77'), Carlos Sánchez, Alex Aguilar, Guillermo Chavasco (Luis Palma 63'); Ángel Tejeda (Carlos Argueta 83').



Goles: Ángel Tejeda 51'.



Tarjetas amarillas: Jeffri Flores, Carlos Sánchez, Luis Palma.



Tarjetas rojas: No hubo.



(1) UPN - Bryan Cruz; Axel Gómez, Pablo Cacho, Lesvin Medina, Marco Godoy; Elder Torres (Teed Bodden 76'), Luis Argeñal, Rembrandt Flores (Arnold Meléndez 63'), Carlos Róchez (Samuel Elvir 63'); Jairo Róchez (Juan Ramón Mejía 29') y César Guillén (Enrique Vásquez 76').



Goles: Enrique Vásquez 90+4'.



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Ceibeño, La Ceiba, Atlántida.



Árbitro: Marvin Ortiz