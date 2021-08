Nicolás Suazo después de su debut: "Veníamos con ilusiones, pero nos tocó despertarnos lamentablemente"

Nicolás Suazo debutó con derrota dirigiendo al Platense en su visita al Motagua, pero el estratega de los escualos no pierde la tranquilidad y considera que lo realizado por sus dirigidos no estuvo del todo mal.

Motagua los superó 3-0, pero Nicolás destaca varios aspectos que lograron mostrar en su primer encuentro en este torneo Apertura.

"Estoy tranquilo por lo que hizo el equipo, le di oportunidad a dos muchachos que debutaron Palma y Santos; creo que no lo hicieron mal. En los 15 minutos se trabajó bien, pero errores puntuales se tuvieron. Motagua no nos dominó, por rato tocaron un poco más porque tienen el equipo más armadito y a mí me está tocando armarlo de nuevo".

En cuanto a los aspectos que se fallaron. "Lastimosamente el último pase nos falló, talvez teníamos que centrar y la tiramos para atrás o no le dimos la altura necesaria para los delanteros. Estoy satisfecho y le dije a los muchachos que tenemos que creer en lo que estamos haciendo".

Suazo se dio tiempo para destacar que. "Hay que respetar a Motagua, un equipo fuerte que va buscar el campeonato, iba a estar difícil. Veníamos con ilusiones, pero nos tocó despertarnos lamentablemente. Los muchachos hicieron un gran trabajo y me voy satisfecho".

El timonel de los escualos cree que hay aspectos claves que mejorar. "Llegamos varias veces al arco rival, pero no pudimos concretar y no tuvimos esa calidad para hacer un buen centro. Hubo otras distracciones de orden personal y eso se puede corregir en los partidos que vienen".

Suazo aprovecha para lanzar una advertencia. "De local tenemos que ser fuerte y en Cortés hacernos sentir, no dejar ir puntos, eso es o que estamos visualizando. El que vaya allá va sufrir y le va costar".