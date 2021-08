Blog Gaspar Vallecillo: "La cancha del Estadio Nacional un atentado contra el fútbol"

El fútbol profesional es otra cosa, una que no conocemos, lo poco que se hace por este deporte repercute diariamente, la cancha del Estadio Nacional es solo el reflejo visual del deprimente abandono del fútbol a nivel local, una liga en el olvido, ignorada por el tiempo y producto de la desorganización cultural en la que vivimos. No es cambiar de patrocinador nada más, es saber que se hace con los recursos obtenidos; evidentemente muy poco.

Han intentado modernizar el fútbol local con aplicaciones para el celular y otros proyectos, que ellos consideran vanguardistas, pero no pueden comprender que problema más grave es lo que vemos diariamente, una falta de interés latente por mejorar la calidad del fútbol a nivel local.

Comienza la liga y no se juega el primer partido de la jornada, por errores administrativos, equipos usando uniformes de marcas patrocinadoras con las cuales obviamente no tienen contrato, la cancha del Estadio Nacional un atentado contra el fútbol y así podemos seguir estableciendo irregularidades de todo tipo; se hace festín donde claramente no hay quien ponga orden.

En este blog hemos intentado defender la esencia de este juego, creemos decididamente que esto hacemos con cada palabra de este texto, porque estamos cansados de la desdicha en la cual ha vivido nuestro producto futbolístico local; nos urge profesionalizar nuestro fútbol en todo sentido.

Es necesario que nuestra liga sea administrada por expertos en gestión deportiva, en el país hay varios y muy buenos. Profesionalizar el fútbol es abrirles puertas a los jóvenes preparados para destacar de buena forma en este rubro. Las mismas caras han tomado las mismas decisiones por años en nuestro fútbol local; el resultado es evidente.

En un fútbol profesional y serio, el fútbol base es un atractivo y activo de los entes reguladores. Acá vive en la constante soledad, ligas menores que sobreviven por la buena fe de los padres y la convicción de algunos entrenadores en creer en el talento en edades tempranas.

No podemos permitir una temporada más en la miseria futbolística, nos merecemos mucho más que esto; debemos luchar por las nuevas generaciones que aun sueñan con jugar al fútbol.