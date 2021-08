Horarios, partidos y quién transmite: Olimpia-Real España, una racha negativa que busca sacudir la 'máquina' en el Nacional

Este miércoles se abre el telón de la jornada 2 del Torneo Apertura 2021 con varios duelos como protagonistas en la Liga Nacional de Honduras.

El "ombligo de la semana" traerá consigo el plato fuerte de esta fecha con el encuentro entre Real España y Olimpia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (7:30 PM), aunque este será el primero en abrir la jornada.

El equipo capitalino domina la serie por diferencia de 44 encuentros sucedidos de sus 99 triunfos contra 55 de Real España y 101 empates.

La misma hegemonía se traduce de los juegos en calidad de local en el Nacional. Los sampedranos únicamente han ganado en 15 ocasiones, ha perdido 57 y empatado 50.

Los leones que hoy está siendo dirigidos por Pedro Troglio, llevan 11 juegos sin perder ante Real España, una tarea pendiente de Raúl Gutiérrez para corregir.

Serie histórica: 255 juegos: Olimpia ganó 99, Real España ganó 55 y empataron 101

Serie en Tegucigalpa: 122 juegos: Olimpia ganó 57, Real España ganó 15 y empataron 50, Olimpia liga 11 duelos sin perder con Real España en el Nacional

RESTO DE LA JORNADA

Marathón dará inicio con los juegos al recibir a las 3:00 PM a Lobos UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal y por la noche se jugarán los siguientes cuatro partidos.

CDS Vida viajará a Tocoa para medirse a un golpeado Real Sociedad que inició el campeonato con derrota ante Olimpia. El juego se llevará a cabo a las 7:00 PM.

En el resto de la fecha Victoria le hará los honores a Motagua en el Estadio Municipal Ceibeño (7:00 PM) y el cierre de Platense para el jueves 12 de agosto ante Honduras Progreso (7:00 PM).

ASÍ ESTARÁ LA JORNADA 2 Y QUIÉN TRANSMITE

3:00 PM I Marathón vs UPN (TDTV)

7:00 PM I Real Sociedad vs Vida (TDTV)

7:00 PM I Platense vs Honduras Progreso ( Tigo Sports)

7:00 PM I Victoria vs Motagua (Tigo Sports)

7:30 PM I Olimpia vs Real España (TVC)

DATOS COMPLETOS

Marathón-UPNFM

Serie histórica: 14 juegos: Marathón ganó 8 y empataron 6

Serie en el Yankel: 5 juegos: Marathón ganó 3 y empataron 2

UPNFM nunca ha vencido a Marathón en la liga

Victoria-Motagua

Serie histórica: 162 juegos: Motagua ganó 62, Victoria ganó 44 y empataron 56

Serie en La Ceiba: 76 juegos: Victoria ganó 28, Motagua ganó 18 y empataron 30

Motagua suma 5 juegos sin perder con Victoria en la liga

Platense-Honduras Progreso

Serie histórica: 28 juegos: Platense ganó 11, Honduras Progreso ganó 9 y empataron 8

Serie en el Excélsior: 14 juegos: Platense ganó 5, Honduras Progreso ganó 5 y empataron 4, en su última visita al puerto, Honduras Progreso goleó 4-0 a Platense

Real Sociedad-Vida

Serie histórica: 31 juegos: Real Sociedad ganó 13, Vida ganó 9 y empataron 9

Serie en Tocoa: 16 juegos: Real Sociedad ganó 8, Vida ganó 4 y empataron 4

Vida acumula 9 partidos sin perder con Real Sociedad en la liga

Olimpia-Real España

