El testimonio de promesa misquita que hizo debutar Real Sociedad ante Olimpia: la muerte de su padre e historia de superación

¿Qué te inspira cada día a perseguir tus sueños? Tener una vida sin motivación es naufragar en el mar bajo las corrientes, sin rumbo y dirección, pero cuando enfocas tus energías en algo, lo produces y Dios no decepciona.

Así se traduce el pasaje del futbolista de 20 años que lleva por nombre, Dester Mónico Gonzales, para muchos desconocidos, pero después de su actuación y debut ante Olimpia con el Real Sociedad, querrás guardar su nombre traducido de su talento y futuro prometedor.

Frecuentemente hablamos de los chicos oriundos de la La Ceiba, Corozal, Sambo Creek, Iriona, pero pocas veces hemos contemplado a uno de la comunidad indígena de La Mosquitia, precisamente de la localidad humilde de Ibans, que rompa los paradigmas y vuele por la Liga Nacional con un futuro prometedor.

El caso de Dester Mónico sí lo es. Inspirado por los deseos de su padre antes de su muerte y una situación económica complicada, salió a San Pedro Sula en busca de un nuevo reto: convertirse en futbolista profesional de Real España.

El pequeño Mónico, perteneció en las reservas del club durante cuatro años hasta que finalmente fue ascendido al primer equipo por Hernán Medford, pero no logró debutar.

Hoy entrevista a DIEZ nos relata cómo ha sido su proceso, su pasaje en el equipo de la realeza y entre lágrimas habló intimidades de su vida familiar impactado por haber perdido a su padre.

¿Quién es Dester Mónico y qué podemos esperar de ti en el fútbol hondureño?

Yo vengo de La Mosquitia, salí desde niño buscando este sueño de jugar en Liga Nacional, se dio y ahora aquí estamos. Este fue mi debut (ante Olimpia), pero antes estuve en Real España, el profesor Hernán Medford me subió, pero no se me dio la oportunidad.

¿Qué tal las sensaciones en tu debut?

Muy contento poder jugar en Liga Nacional, fue algo lindo debutar contra Olimpia, me dieron la confianza y estoy contento.

¿A qué le apuntas?

Vamos a seguir trabajando, esto viene comenzando. Quiero darle duro en todo.

¿Qué pasó en Real España, por qué no te quedaste?

Estuve cuatro años en reservas, fui campeón, me subieron, pero me dijeron que ya no podía seguir allí, que estaba muy pequeño (estatura), pero nunca bajé la cabeza, yo seguí trabajando y aquí estoy. Me hubiese gustado debutar allí, pero no se dio, Dios sabe lo que hace.

¿Qué tipo de jugar te caracterizas?

Soy un jugador que le gusta desbordar por las bandas; voy a seguir trabajando duro.

LO ÍNTIMO DE SU VIDA

¿Cómo ha sido la travesía de salir de La Mosquitia para cumplir tus sueños?

Es muy complicado, allí no se da la oportunidad, tienes que salir a buscarla porque no llegan visores, entonces debes salir en busca de tus sueños. Desde niño vendo sufriendo en esto, he luchado tanto y ha sido complicado estar donde estoy, pero es algo bonito, gracias a Dios.

¿De qué sobrevive tu familia en La Mosquitia?

Mi padre era pescador y mi mamá ama de casa; mi hermano es miembro de la Policía Militar. Yo vengo de una familia luchadora, por eso mi padre me sacó de allí, él me dijo que algún día ya no estaría y que tenía que ponerme las pilas, como que él ya sabía lo que venía, fue muy duro; eso me dolió... perder un ser querido es muy complicado. La verdad hermano esto del fútbol me ha costado, pero Dios nunca me ha abandonado y aquí estamos.

¿Qué ocurrió con tu padre?

Falleció hace tres años... lo mataron y eso me fue complicando, pero Dios sabe lo que hace. Mi madre sigue conmigo en las buenas y en las malas dándome consejos y ayudándome.

¿Claramente todos estos retos son en memoria de tu padre?

Sí hermano y eso me hace fuerte, él soñó con eso y por eso estamos aquí, no he bajado los brazos, sigo trabajando. El profe me dio la oportunidad y eso me tiene contento.

¿Dónde te miras dentro de unos años?

Tengo muchos sueños, primero Dios ahora estoy trabajando, quiero salir al extranjero y jugar en la Selección de Honduras.