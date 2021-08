Raúl Cáceres tras la paliza de Marathón a UPNFM: "Me da pena y tengo que dar la cara"

El UPNFM de este miércoles estuvo distante de ser aquel equipo competitivo y aguerrido del pasado, incluso al del sábado anterior ante el Vida donde logró rescatar un partido en los minutos finales con un empate 1-1, sin embargo este miércoles ha caído goleado 5-1 a manos de Marathón en el Yankel Rosenthal.

El entrenador Raúl Cáceres, quien dirige su segundo juego con la manada, salió apenado por el bajo nivel de sus dirigidos que a los 30 minutos ya estaban abajo en el marcador 3-0.

"Yo lamento (el resultado), me da pena y tengo que dar la cara, no es el partido que se planificó para hoy, pero no puedo decir otra cosa que ser el responsable de esta situación", dijo el entrenador quien está acostumbrado a poner el 'pecho a las balas' cuando se dan resultados tan abultados.

Cáceres habló de algunas situaciones del compromiso que cree no deben mostrarse más: "Hay que valorar algunas cosas y hay dos puntuales; dejamos mucho (jugar al rival) y ya es el segundo partido que estamos así, deambulamos en algunas situaciones y hoy Marathón aprovechó su cancha, fue contundente y en los primeros 20 minutos ya estábamos cuesta arriba", dijo Cáceres.

Ahora los felinos se preparan para su tercer compromiso liguero, sera el domingo ante Honduras Progreso en su debut en el Marcelo Tinoco de Danlí.