Victoria regresa a Liga Nacional con derrota ante Motagua; Gonzalo Klusener definió el partido

Victoria no pudo tener un regreso feliz a la Liga Nacional de Honduras después de cinco años de ausencia donde batalló en la Segunda División para regresar al máximo circuito del balompié hondureño. Motagua, con un apretado 0-1, los derrotó en La Ceiba.

El partido fue entretenido pero con pocas aproximaciones de peligro. Motagua, de hecho, aprovechó la única que tuvo en botines del veterano argentino Gonzalo Klusener, quien tras un despiste de la defensiva jaiba marcó el único gol del juego.

Los dirigidos por el "Chato" Padilla fueron los que llegaron primero con un remate que tenía veneno, pero Motagua se salvaba, eso a los 9' minutos. De ahí, hasta el 36' que fue el lapso donde cayó el tanto de los azules, no hubo mayor sobresaltos.

Los azules aprovecharon un craso error en la zona baja de veterano Calolo Palacios para poner el primero. Walter Martínez cogió el balón, entró al área y al ver solo a Klusener, le filtró la pelota y eso, con ayuda de la pifia de Palacios, logró batir la portería lechera. Era el 1-0 al 36'.



Victoria metió en aprietos al Motagua en los últimos minutos del primer tiempo, no obstante, lucían tímidos en el último toque. Damín Ramírez y Pedro Hernández la tuvieron pero sus remates fueron tibios y a manos de Marlon Licona.

En la etapa de complemento el cuadro capitalino manejó a sus anchas el partido. Dominó, pero sin mayor peligrosidad sobre la guarida del colombiano William Robledo. 'Chato' Padilla, de hecho, lo intentó, pues mandó a la cancha a sus mejores armas que tenía en la banca; Marcelo Canales, Rodolfo Espinal, Walter Chávez y el cafetero Andrés Rentería.



Los ceibeños se animaron ante eso, pero al 75' una novatez de Kenny Bodden en una parte del terreno de juego donde no hay peligro puso un stop al Victoria. Se barrió de forma peligrosa ante Cristhopher Meléndez y el árbitro Óscar Moncada no titubeó para echarlo del partido. Los locales se quedaban con 10.



Al 77' el árbitro central perdonó al Victoria. No sancionó un claro penal a favor de Motagua. Roberto Moreira centraba y el balón impactaba en la mano de Calolo Palacios, que rápidamente la escondió pero no fue vista y el aprtido siguió su trayecto.



Sobre la hora Victoria se encimó, sin embargo no pudieron. La última másd clara fue en poder de los emplumados luego de un avance por el sector derecho del "Muma" Carlos Fernández, quien tras entrar en feudo ajeno centró y por el costado izquierdo arribaba Omar Elvir, éste sacó un remate a ras de pasto pero Robledo evitó una segunda caída en su portería y el partido finalmente quedaba 0-1 a favor del Motagua en el retorno a primera del Victoria.

FICHA TÉCNICA DEL VICTORIA - MOTAGUA

11 de agosto del 2021. Segunda jornada del Apertura de la Liga Nacional

(0) VICTORIA - William Robledo; Kelly Centeno, Kenny Bodden, Carlos Palacios, Marlon Flores; Pedro Hernández (Marcelo Canales 66'), Damín Ramírez, Durvin Sánchez (Andrés Rentería 66'), Edgar Cabrera (Rodolfo Espinal 66'), Alexy Vega y Edwin Álvarez (Walter Chávez 66'/Maynor Colón 76').



Suplentes: Pablo Álvarez; Milton Núñez, Miguel Fonseca, Óscar Suazo, Walter Lapresti, Marcelo Canales, Rodolfo Espinal, Carlos Matute, Maynor Colón, Walter Chávez, Yosimar Maradiaga, Andrés Rentería.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Damín Ramírez, Kelly Centeno.



Tarjetas rojas: Kenny Bodden (75')



(1) MOTAGUA - Marlon Licona; Omar Elvir, Marcelo Pereira, Fabricio Galindo, Juan Ramón Gómez (Carlos Fernández 79'); Jason Sánchez, Jessé Moncada (Wesly Decas 79'), Matías Galvaliz (Juan Delgado 79'), Walter Martínez (Cristopher Meléndez 67'); Gonzalo Klusener (Iván López 67') y Roberto Moreira.



Suplentes: Hugo Caballero; Carlos Meléndez, Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Breyner Maradiaga, Wesly Decas, Juan Ángel Delgado, Jonathan Núñez, Carlos Fernández Yostin Obando, Iván López.



Goles: Gonzalo Klusener (36')



Tarjetas amarillas: Jason Sánchez, Jessé Moncada, Walter Martínez.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Ceibeño, La Ceiba



Árbitro: Óscar Moncada