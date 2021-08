La tercera jornada del Apertura-2021 se jugará con un electrizante clásico en San Pedro Sula

La Liga Nacional de Honduras continuará con su actividad este fin de semana después de las primeras dos fechas que dejan al Marathón y al Motagua peleando por el liderato del Apertura-2021.

Y curiosamente, ambos clubes son los que comenzarán a desarrollar la próxima jornada en el denominado clásico de las "emes" y, donde también, pujarán por el liderato del campeonato hondureño.

Marathón y Motagua abren la tercera jornada el sábado 14 de agosto a las 3:00 de la tarde en estadio por confirmar. Inicialmente el juego sería en el Yankel Rosenthal, sin embargo, la directiva del cuadro esmeralda estudia la posibilidad que sea en el Olímpico.

Ese mismo sábado, pero a as 7:00 de la noche, el Victoria recibirá a la Real Sociedad de Tocoa. Los lecheros enfrentaron al Motagua en el mismo Estadio Ceibeño pero ahora estarán obligados a ganar.

Los siguientes tres encuentros de la tercera fecha se disputarán el domingo. A las 3:00 de la tarde la UPN de Raúl Cáceres, que viene de ser goleado por el Marathón, recibirá en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí al Honduras Progreso.

A las 4:00 se cerrará la acción con dos juegos. Platense en el Excélsior de Puerto Cortés acogerá la visita del Real España del 'Potro' Gutiérrez, mientras que el Olimpia de Pedro Troglio, que seguirá ausente en el banquillo por expulsión, tendrá la visita en el Estadio Nacional del CDS Vida.

Sábado 14 de agosto

3:00 pm | Marathón vs Motagua

7:00 pm | Victoria vs Real Sociedad



Domingo 15 de agosto

3:00 pm | UPN vs Honduras Progreso

4:00 pm | Platense vs Real España

4:00 pm | Olimpia vs CDS Vida