Raúl Gutiérrez tras empatar con Olimpia y los cambios en el 11: "Yo no improviso, lo trabajo en la semana"

El mexicano explicó que nunca improvisa nada, pues se le consultó si el hecho de poner a Devron García de central en el primer tiempo y luego a Júnior García, fue algo que trabajó en la semana y ahora tiene que ir a buscar mejorarlo.

Real España sufrió las bajas de Franco Flores quien recientemente sufrió la pérdida de su madre quien falleció y Argentina y fue por eso que a Getsel Montes le acompañó en el primer tiempo Devron y en el segundo Júnior García como zagueros centrales.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Análisis del juego: "Es un partido como son los clásicos, peleados, cerrados, se definen por detalles y ustedes vieron que nos faltó esa penetración en el momento oportuno para llevarnos la victoria. Hoy pagamos el precio no aguantarlo, pero no tengo ningún reclamo al equipo ya que vinieron a hacer lo que habíamos estado entrenando y tenemos un espacio de mejora".

El delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, festejando el gol que le dio el empate frente al Real España. Fotos DIEZ | Emilio Flores

Sin pesar por no mantener el resultado: "El resultado hubiese sido muy importante, pero te vas con un sabor agridulce porque el equipo jugó muy bien y duele sobre todo por lo que pasó en la recta final donde no me deja ese sentimiento tan grato, pero creo que no puedo culpar a los jugadores".

Satisfecho con la idea de juego: "Me voy tranquilo porque es algo que se viene trabajando, se viene desarrollando y obviamente te deja contento, los muchachos hicieron lo que se les pide, luego viene el rival que ajustó bien. Son partidos de detalles que se definen así".

Arbitraje del arbitraje de Melissa Pastrana: "Es que faltaban como 20 segundos para los cinco de compensación (cuando reclamaron) y pitó antes, y teníamos una jugada nosotros que no nos dejó desarrollar (era un tiro de esquina)".

No improvisó al poner a Devron y Júnior García de centrales: "En primer lugar, yo no improviso, el trabajo que hizo Devron lo trabajamos desde un inicio de la semana, posteriormente lo pusimos a jugar de contención. Nosotros presentamos lo que trabajamos y me pareció notable lo que hicimos y con el margen de mejoras tenemos que seguir insistiendo para tener margen de mejora".