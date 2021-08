Edwin Rodríguez lamenta que no pudieron rematar al Real España: "Nos faltó más intensidad en el primer tiempo"

El volante del Olimpia Edwin Rodríguez fue uno de los mejores en el partido ante Real España. Explicó que les faltó rematar al rival, pues fueron mejores y esto les pasó factura ya que tuvieron que remar contra la corriente para empatarlo sobre la hora.

Rodríguez junto a José Mario Pinto le pusieron una intensidad al partido, pero cuando llegaron al marco no podía definir, algo que tuvo que pasar hasta el error del portero Buba López que despejó para adelante la pelota y fue aprovechada por Bengtson.

Ver. ASÍ FUERON LOS GOLES DEL JUEGO OLIMPIA VS REAL ESPAÑA

"No pudimos sacar el triunfo pero la actitud del equipo se miró. Nos vamos con la mejora del equipo porque sabíamos que venir de abajo iba a costar después del penal y no es fácil revertir las cosas pero el equipo mostró la actitud. No se ganó pero tampoco se perdió, lo importante es que dejamos todo en la cancha", comentó Rodríguez.

El volante es claro, los albos dominaron el encuentro, aunque tuvieron algunas falencias que fueron aprovechadas por el rival. Dejó claro que en el primer no corrieron como se debió hacer y eso al final les pesó.

Leer. MARATHÓN VS MOTAGUA SE JUGARÁ EN EL YANKEL ROSENTHAL

"Nos faltó más intensidad en el primer tiempo que fue la que tuvimos en el segundo tiempo, tuvimos un par de oportunidades que no pudimos concretar. Ellos solo tuvieron esa llegada del penal y concretaron, así es el fútbol a veces tenés más méritos que el rival pero nadie ha dicho que esto iba a ser fácil, este es el camino que tenemos que seguir y vamos a luchar por llegar bien a los partidos que vienen", explicó Edwin.

Finalmente explicó que la actitud del equipo es buena, pero necesitan rematar los encuentros. "Hicimos un buen partido, nos quedamos con la actitud. Hay que poner más intensidad pero el equipo demostró que sí se podía ganar", sentenció.