Jorge Benguché se une a los entrenamientos del Olimpia tras terminar su aventura por Europa

El delantero Jorge Benguché se presentó este jueves a su primer entrenamiento con el Olimpia tras regresar de Europa donde no logró destacar con el Boavista de Portugal donde estuvo a préstamo en la temporada pasada.

"El Toro" había estado de vacaciones tras regresar de los Juegos Olímpicos de Tokio donde fue refuerzo de Honduras y ahora tiene que cumplir su contrato con los merengues y le suma más potencia al ataque del tricampeón que buscará seguir en los primeros lugares.

El Boavista de Portugal no ejerció la opción de compra de la ficha del artillero que en el cierre de la temporada fue enviado a las gradas, pues no aprovechó las oportunidades que tenía, pues no logró anotar en el torneo de liga, apenas hizo un gol en el torneo de copa.

El delantero Jorge Benguché en uno de los partidos con el Boavista de Portugal donde militó en la temporada pasada.

Olimpia logró embolsara medio millón de dólares por el préstamo del jugador al Boavista, unos 12 millones de lempiras. De momento el futbolista estará buscando retomar su nivel para poder volver a la Selección Nacional y al extranjero.

El Olimpia todavía no ha cerrado los fichajes, pues todavía tiene hasta el lunes para cerrar algunas opciones que tiene el técnico Pedro Troglio. Podrían salir algunos futbolistas a préstamo a otros equipos ya que es una plantilla bastante amplia. Se espera una decisión en cuanto a Mayron Ariel Flores quien podría sumarse a préstamo al Real España.

Los blancos vienen de empatar 1-1 con Real España este miércoles y el domingo recibirá en el Nacional la visita del Vida. Benguché mientras tanto tendrá que esperar para ponerse a tono físico y competir con Jerry Bengtson, Yustin Arboleda, Eddie Hernández y Diego Reyes en la zona de ataque.