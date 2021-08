'Chato' Padilla sobre la derrota ante Motagua: “Nos quedamos con sabor amargo”

El entrenador del Victoria Carlos Roberto Padilla dio su análisis sobre su debut con derrota (0-1) ante Motagua en el Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras.

Según el técnico hondureño, “fue un partido intenso en donde el resultado tristemente no pudimos ganarlo, cometimos un error abajo que no teníamos que hacerlo, pero nadie se quiere equivocar. Creo que hicimos un buen partido”.

Y agregó: “Lo bueno es el esfuerzo, el sacrificio, lo bueno es que el equipo intentó con nuestros recursos, a nuestra manera, con nuestra filosofía de juego tratar de sacar el resultado.

Pese al resultado recalcó en que “hay una cosa clara, cuando nosotros damos el máximo y sabemos que lo intentamos con nuestros recursos buscar el partido y no se logró, tenemos que irnos tranquilos, no alegres porque no ganamos”.

Sobre el arbitraje manifestó que "el árbitro hizo buen trabajo. Mi jugador se equivoca, para mi correctamente lo expulsa”

Padilla volvió a reiterar que “hicimos un buen trabajo, pero nos quedamos con sabor amargo de no sumar , pero si nos vamos con la actitud del equipo que aún con desventaja numérica siempre buscamos el partido, eso habla que el equipo no se da por vencido”.

Finalmente, comentó sobre su estreno ante los azules siendo entrenador, mismo pasaje que cumplió como jugador. “Es nuestro debut soñado, me tocó debutar contra Motagua como jugador y hoy como entrenador”.

“No voy a justificar, no me gusta ser mediocre porque yo me preparo para ganar, pero creo que como el equipo se entregó, creo que hicieron un gran trabajo. Ahora vamos a descansar y a trabajar en nuestro partido, nos queda una final ante Real Sociedad”, cerró.