Héctor Vargas no quiere seis meses sabáticos y brinda un consejo a Fabián Coito antes de las eliminatorias

Héctor Vargas no quiere tomarse seis meses sabáticos y está a la espera de algún ofrecimiento de trabajo en el campo local o internacional, confiesa que le genera alegra saber que en Guatemala lo tengan como candidato a dirigir la selección nacional de ese país.

Además, el argentino sorprendió al asegurar que un equipo grande de Tegucigalpa lo llamó recientemente para ver su disponibilidad, pues creía que tenía las puertas cerradas, además revela que rechazó de manera sutil un ofrecimiento de un club de Liga ya que le advirtieron desde un inicio problemas económicos.

"Ahora hay una posibilidad en la selección de Guatemala que van a definir antes del fin de año su entrenador, sé que hay otros candidatos como Pinto, Romano y otros con una trayectoria grande; también me hablaron dos equipos locales y les dije que no, que iba a descansar y a esperar un poco porque uno de entrada me dijo 'aquí no tenemos plata' y eso ya lo escuché antes y no quiero ir de nuevo a esas, mejor descanso un tiempo y luego voy, le dije que me dejaran pensarlo, me hablaron dos veces más y no lo atendí porque no quiero recorrer ese camino, al menos ahora, no digo que no vuelvo porque no sé más adelante si la situación sea diferente", confesó.

¿Siente que ya tiene las puertas cerradas en los equipos grandes? "Al contrario, he tenido un llamado de un equipo que no es de San Pedro Sula y es uno de los grandes de Tegucigalpa y me llamó la atención porque creí que no se podía dar y otros que me hablaron en diferentes momentos como el otro grande de San Pedro Sula", dijo Vargas quien recordó a Mateo Yibrín, el dirigente aurinegro que siempre habló bien de él y que en su momento quiso llevarlo al club.

SOBRE SELECCIÓN NACIONAL

El argentino también ha hablado sobre la Bicolor después de las actuaciones tanto en la Mayor como la Sub-23 donde terminaron un malas presentaciones en Copa Oro y en los Juegos Olímpicos, recomienda al entrenador Fabián Coito no apartar a algunos jugadores que no le sobran al país como para marginarlos.

Vargas aconseja a Fabián Coito no cometer los errores de Pinto, le recomienda tener mejor 'entrada' con los futbolistas para explotar su potencial y tenerlos a todos a su disposición para no marginar a delanteros como Bryan Róchez o añl mismo Kervin Arriaga

"Tenés que tener mucho en este fútbol actual y sobre todo en este país, en Argentina hay muchos futbolistas, pero por ejemplo un Dybala no creo que le sobre y le haría falta si no está. Acá un Arriaga o un Róchez tampoco sobra y el diálogo con el jugador, el tratar de ver cómo puedo llevarte como pasó con Quioto que lo marginaron por un tiempo por el temor a la conducta y es ahí donde tenés que ser un buen DT y si cobras más, con mayor razón, manejar la conductora de cada jugador", explicó Vargas.

Y agregó: "Es por eso que cuando el presidente dijo que maltrataba futbolistas entonces pueden hablar con Quioto, Arriaga, con gente que puede ser conflictiva y que han tenido problemas con otros entrenadores o con grandes futbolistas de Olimpia como Noel, Fabio, Donis, Tilguath, nunca he tenido dificultades y si no tomamos decisiones correctas y no buscamos tenerlos a todos nos puede pasar lo que le sucedió a Pinto que después que salió Espinoza le llegó tarde Costly y Bengtson que pudieron habernos clasificados".

¿Qué recomienda? "El tema está en la capacidad para manejar el equipo porque él (Fabián Coito) siempre manejó jovencitos y ellos son más sumisos que el grande a quien hay que saberle cómo entrar para que rinda mejor, ahí está Mario Martínez porque ese Mario de Marathón fue muy superior al de Real España, yo hablé antes con él e hicimos récord de puntos, entonces si no hay diálogo y no sabes cómo entrarle nos podemos quedar en el camino porque los otros rivales como El Salvador que me gustó su crecimiento en silencio y ya los otros dos son inalcanzables, con México no pasamos de mitad de cancha y el equipo B de Estados Unidos le ganó a México, estamos mal porque Costa Rica con Luis Suárez es duro", advierte.

VARGAS HABLA DE KERVIN ARRIAGA

Uno de los jugadores que ha estado en la mirada de todos ha sido Kervin Arriaga ya que después de ser marginado para los Juegos Olímpicos se ventilaron algunas situaciones del mediocampistas sobre conductas de indisciplina, pero Vargas lo ha defendido.

"A mí me consultaba como que fuera el papá, el hijito de él tenía un problemita grave y más de una vez le di permiso, él quería venir a entrenamientos cuando iban a operar a su hijo, pero le dije que tomara ese día libre y el siguiente y no andaba diciendo qué pasaba con cada futbolista, después él me rendía en la cancha. A mí me cuestionaban porque lo hacía jugar en puestos como central, mediocampista y atrás del 9", recordó.