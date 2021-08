Chicharito Hernández rompe el silencio y pide una aclaración luego del veto en la selección de México  

La ausencia de Javier "Chicharito" Hernández ha sido un tema que genera mucha polémica alrededor de la selección de México.

El delantero del LA Galaxy rompió el silencio en una entrevista para ESPN y señaló que no tiene ningún problema con otro seleccionado.



"A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno, así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo", dijo en entrevista para ESPN.





Hernández Balcázar aseguró que dentro de la selección de México si existe algún futbolista que tenga rencilla con él y envió un contundente mensaje.



"Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, así como yo también siempre lo he dicho todo de frente", apuntó.

Chicharito no pasa por su mejor momento ya que se ha perdido varios partidos de la MLS por una lesión de pantorrilla, es más, su participación en el juego de Estrellas vs la Liga MX es duda.