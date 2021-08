Doctor Carlos Umaña advierte sobre violaciones de bioseguridad en los estadios: "Estamos aplazados"

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Carlos Umaña mostró su preocupación este jueves en entrevista para DIEZ sobre las violaciones en los protocolos de bioseguridad con el ingreso de aficionados a los estadio en el Torneo Apertura 2021.

Según Umaña "estamos aplazados" lo que correría con el riesgo de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) decida prohibir nuevamente el acceso a los escenario. Un panorama que no espera que suceda.

"Creo que Sinager les dará una espera de dos jornadMtas más y si los casos de covid siguen de exponencial como del momento, van a volverles a restringirle el regreso a los aficionados. No estoy pidiendo que cierren, sino que haya supervisión, que no dejen a los aficionados al libre albedrío".

El médico hizo énfasis en que únicamente se ha sentido conforme con el encuentro entre Victoria y Motagua por la jornada 2 del Apertura 2021.

"No me gusta lo que estoy viendo, en el 90% de los partidos que he visto se violan los mecanismos de bioseguridad proyectados. Estamos aplazados, el único partido rescatable es el de Victoria donde tenían unas personas que les indicaban a los aficionados la disponibilidad de colocarse sillas de por medio y habían normas de bioseguridad", enfatizó.

"Todos los partidos, sin excepción han violado el protocolo del ingreso y egreso de los fanáticos porque con la nueva variante, aún la mascarilla quirúrgica son evadidas por estas variantes", agregó.

Te puede interesar: El consejo de Héctor Vargas a Fabián Coito para tener éxito en la H

Finalmente, comentó que "veo exceso de aficionados en las gradas, me parece que no es cierta las cifras reportadas. En el juego de Olimpia había más personas de las reportadas".

EN REAL SOCIEDAD NO PIENSAN ASÍ

El presidente Ricardo Elencoff difiere de la opinión del doctor y recalcó en que sí se ha estado cumpliendo.

"No es fácil implementar algo sobre la marcha, pero especialmente donde juegan los equipos pequeños nos hemos esperado en seguir los protocolos, siento que ha sido acertado, pero no vamos a negar que algunas cosas se han salido de nuestras manos, pero si lo evaluamos de forma objetiva, se está cumpliendo", dijo.

Ver: Motagua confirma su último fichaje de cara al Torneo Apertura 2021

Elencoff agregó que "creemos que se está avanzando mucho", pero cuestionó el hecho de prohibir el ingreso de menores de 18 años a los estadio. Una materia prima clave.

"No comparto el hecho que la materia prima, más importante en el fútbol que son los jóvenes, se les niegue el derecho a entrar, a ellos se les escapó y hago un llamado para que revisen las prohibiciones por el hecho de no permitir a menores de 18 años. Esto es un tema de conducta y salud mental. En esa etapa aprenden buenos hábitos o se hacen bolos; no es suficiente el 20%, pero entendemos que la pandemia sigue vigente", cerró.