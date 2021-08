¡Adiós paternidad! Marathón hace morder el polvo al Motagua y se coloca líder del Apertura-2021

Follow @GustavoRocaGOL



El Marathón del "Tato" García sí ilusiona, y no por sus cuatro triunfos al hilo ni porque es el líder del campeonato Apertura-2021 en Honduras, sino por su juego y sus ganas de ir al frente siempre. Hoy tuvo una prueba de fuego para medir el nivel del equipo y lo sacó avante. Un categórico triunfo 2-0 sobre el Motagua de Diego Vázquez.



VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura-2021



Este gane de los verdolagas lo colocan como líder y le da una inmenza tranquilidad al cuerpo técnico y plantel para trabajar en lo que viene. Marathón fue más desde el primer minuto, donde a través de la presión que ejerció, hizo que los azules comenzaron con las rodillas el juego.



Los muchachos de "Tato" García sabían que tenían que lavarse la cara ante un Motagua que siempre que llegaba al Yankel Rosenthal los irrespetaba, de hecho, la serie particular en el Yankel estaba 7 a 7, pero hoy todo fue diferente pues hicieron morder el polvo a un equipo capitalino que llegaba con dos triunfos en las primeras fechas del torneo.



Al final, el monstruo verde se va adelante en la serie tras vencer 2-0 a las águilas con goles de Brayan Castillo y del veterano Carlo Costly, cuyo jugador recordó sus mejores momentos cuando jugueteaba en el área. Le quebró la cintura a Marcelo Pereira para definir el segundo en la recta final del encuentro.



EL JUEGO



El reloj no marcaba ni el primer minuto cuando la afición verdolaga en el Yankel Rosenthal comenzaba a emocionarse. Jason Sánchez, que al final se fue expulsado, recibió el balón y la entregó mal. Edwin Solano la robó, corrió con ella en poder pero una vez adentrado en el área fusiló pero a manos de Marlon Licona. Eso al segundo 48'.







El partido comenzaba movido y prometía mucho, sin embargo, la humedad, el sol y el infernal calor en San Pedro Sula mermó los ánimos de los protagonistas, quienes después durante el primer tiempo se dedicaron a estudiarse y a respetarse más de la cuenta.



Al 19' los emplumados aproximaron. Walter "Colocho" Martínez gambeteó en los linderos del área, eludió marcas y sacó un bombazo que obligó a Kervin Arriaba a meter la cabeza para mandar el esférico al tiro de esquina. Se tuvo que sobar porque ese disparo tenía veneno.



Se animaron al final del primer tiempo. Al 41' Ovidio Lanza ganó la espalda a la defensiva azul que estuvo bastante imprecisa más que todo con el debutante con la camiseta azul Carlos Meléndez. El delantero se fue con el balón y tuvo que salir Marlon Licona para evitar la caída.



Luego Motagua llegó por medio del "Muma" Fernández con un remate cruzado que sacó suspiros en la gradería verdolaga. Se salvaban los locales ante el acecho del velocista que estuvo con la pólvora más que mojada.



La etapa de complemento fue mejor. Marathón volvió a coger mal parado a Motagua tras una pésima entrega luego del pitazo inicial. Frelys López, que no tuvo su mejor partido, erró cara a cara ante Marlon Licona. Eso al 47' de tiempo corrido y el meta azul era exigido.



Y nuevamente "Muma" Fernández perdonando al Marathón. El teleño pudo poner la ventaja de los capitalinos en el marcador con dos ocasiones claritas de peligro; al 53' y 54' la tuvo pero perdonó ante Denovan Torres con remates defectuosos.



Luego de un gol invalidado al 67' de Ovidio Lanza, el tanto se hizo esperar 78' minutos tras una ejecución de tiro libre de Kervin Arriaga. El meta motagüense metió sus manos en una volada para evitar el gol pero en el rebote el joven delantero Brayan Castillo, de cabeza, rompió el cerrojo azul y se ponían a celebrar.



Y finalmente el segundo gol lo marcó el veteranísimo Carlo Costly. El incombustible delantero hondureño que se resiste al retiro marcó su primer gol del torneo. Motagua nuevamente pifió en la última línea con un Carlos Meléndez titubeante en la marca y en la salida. Brayan Castillo le robó el balón y cedió la redonda dentro del área al 'Cocherito' y ante la salida de Marcelo Pereira hizo un amague que le quebró la cintura, le pegó con la de palo, la derecha, para ponerle un 2-0 hermoso al marcador y enterrar la maldición que tenían ante el Motagua y así celebrar el triunfo en su casa. Señores, este Marathón va por buen camino...



FICHA TÉCNICA DEL MARATHÓN - MOTAGUA



14 de agosto del 2021. Tercera jornada del Apertura de la Liga Nacional de Honduras



(2) MARATHÓN - Denovan Torres; Jhon Paul Suazo, Allans Vargas, Mathías Techera, Emilio Izaguirre; Kervin Arriaga, Isaac Castillo (Reinieri Mayorquín 68'), Mario Martínez (Cristian Cálix 63'), Edwin Solano (Luis Vega 89'); Frelys López (Brayan Castillo 63') y Ovidio Lanza (Carlo Costly 68').



Suplentes: Harold Fonseca, Wilmer Crisanto, Adrián Ramírez, Luis Vega, Jeancarlo Vargas, Cristian Cálix, Reinieri Mayorquín, Brayan Castillo, Carlo Costly.



Goles: Brayan Castillo 78', Carlo Costly 90'.



Tarjetas amarillas: Emilio Izaguirre.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) MOTAGUA - Marlon Licona; Diego Rodríguez, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Cristopher Meléndez; Jason Sánchez, Walter Martínez (Wesly Decas 76'), Matías Galvaliz (Juan Delgado 76'), Carlos Fernández (Jessé Moncada 76'); Roberto Moreira (Josué Villafranca 76') e Iván López (Kevin López 63').



Suplentes: Jonathan Rougier; Fabricio Galindo, Wesly Decas, Juan Ramón Gómez, Geovanny Bueso, Juan Ángel Delgado, Kevin López, Diego Auzqui, Jessé Moncada, Marcelo Santos, Josué Vuillafranca y Omar Elvir.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Marcelo Pereira, Jason Sánchez (2), Kevin López.



Tarjetas rojas: Jason Sánchez.



**



Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula.



Árbitro: Saíd Martínez