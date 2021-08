Oficial: Real España anuncia el fichaje del volante Mayron Flores quien llega procedente del Olimpia

Lo que venía siendo un secreto a voces se confirmó. Este sábado el Real España hizo oficial el fichaje del volante de contención, Mayron Ariel Flores, quien llega como agente libre a la máquina tras desligarse del Olimpia y firmó por dos años.

El propio jugador le confirmó a DIEZ que llegó con el finiquito en mano a los aurinegros y ya desde este lunes se pone a las órdenes del entrenador Raúl "Potro" Gutiérrez. El exOlimpia ocupará la plaza que dejó Gerson Chávez quien se marchó al Galaxy II de Estados Unidos.

"Me siento bien por la oportunidad que se me dio en el club, trabajaré y lo tomaré de la mejor manera. Me siento motivado porque Real España es un equipo grande que siempre está peleando y vengo a dar lo mejor de mí por mi familia y el club", manifestó a DIEZ, Flores.

Mayron es sampedrano y no tendrá problemas para adaptarse al club, además ya había militado en Marathón hace dos torneos. También vistió la camisa de Lobos UPN donde estuvo a préstamo. En los últimos torneos no pudo encajar en la titularidad con Pedro Troglio.

"Con el profesor Pedro Troglio todo salió bien, lo hablamos como hombres, le dije que tenía la posibilidad de jugar en Real España, él fue futbolista y me entendió. Le expliqué que lo que yo quería era tener actividad y quedamos muy bien", sentenció Mayron quien el lunes se une a los entrenamientos de los catedráticos.