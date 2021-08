Rambo de León, implicado en un accidente vial en Choloma donde murió un hombre que se conducía en bicicleta

Julio César "Rambo" de León, ex futbolista hondureño, está siendo implicado en un accidente vial donde falleció una persona que correspondía al nombre de Marco Manzano (40 años).

La nueva vida de "Rambo" de León reinventado como entrenador y visor de talentos tras su retiro

El accidente tuvo lugar la madrugada del domingo en el Bulevar del Norte en la carretera que conduce de Choloma a Puerto Cortés.



Según las informaciones preliminares el hombre se conducía en una bicicleta cuando fue atropellado por el ex jugador "Rambo" de León.

Así quedó la parte de enfrente del vehículo que conduce Rambo de León. Foto: cortesía Sucesos de Choloma Informativo



Marco Manzano fue atendido por los paramédicos del cuerpo de bomberos de Choloma, pero no logró sobrevivir al impacto que sufrió con su cuerpo.

Rambo" de León se roba "el show" en La Masica: entrenó a niños y dio palabras motivacionales



La persona fallecida era residente del barrio La Primavera, Choloma. La Policía Nacional detalló que este accidente ocurrió porque Rambo se conducía a alta velocidad de Choloma a Puerto Cortés, en ese momento el ciclista intentó cruzar la calle sin percatarse que el ex futbolista venía a en la misma dirección.

De acuerdo con los agentes, De León se hizo cargo del trágico hecho y se presentó ante las autoridades. Se desconoce que pasó con Rambo luego de haberse entregado.

La nueva vida de Rambo de León



El ex futbolista de 41 años tiene su propia academia llamada "Fútbol Más" como parte de su nuevo rol de entrenador, asesor y visor de talento.



La academia lleva un año de haber sido inaugurada con el objetivo principal de tener un centro de recreación para sacar a los jóvenes de las drogas, además de ser un puente para cumplir sus sueños como profesionales.



A sus 41 años Julio César de León ya decidió colgar los botines, para convertirse en entrenador. Actualmente cursa la licencia C y continúa formándose para adquirir experiencia en todos los sentidos.



"Ya estoy oficialmente retirado del fútbol, el año pasado me retiré y la pandemia ayudó a que empezara con este nuevo proyecto que se los presenté a los italianos y a gente de Sudamérica" y que "ya pasamos a la parte de entrenador, es bonita, pero mucho más complicada porque cuando sos jugador piensas en seis o siete que quieres venir y darle equilibrio al grupo, pero no puedes darles equilibrio a todos; cuando sos entrenador tienes que pensar en 30", dijo Rambo en una entrevista con DIEZ.