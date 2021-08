"Chato" Padilla, DT del Victoria: "El futbolista no necesita psicólogos, yo jugué 15 años y no ocupé uno"

Carlos Roberto Padilla no ha tenido un buen debut como técnico en la Liga Nacional, esto después de subir a primera división al Victoria de La Ceiba, club en donde se consagró como futbolista en su época de portero.

El ahora entrenador no ha podido ver la luz en los primeros juegos del Apertura-2021. Suma dos juegos dirigidos y los dos los ha perdido disputándolos en su casa, el estadio Ceibeño. El primero ante Motagua y el otro ante Real Sociedad.

Posterior el partido donde cayeron contra los tocoeños, el "Chato" Padilla fue bastante puntual con sus críticas, donde además asegura que un futbolista para jugar a este deporte no necesita psicólogos.

"Por querer meter ese primer gol a ver quién lo mete fallamos, lo he hablado con ellos que el partido se juega, se desarrolla y que no podemos estar pensando en el segundo gol sin haber metido el primero, yo asumo la responsabilidad desde luego. Lo que me queda es tratar de tranquilizarnos y trabajar porque ¿qué podemos hacer? llorar aquí no podemos, hay que asumir la responsabilidad y hay que enmendar ese detalle", comenzó diciendo.





Consultado si el plantel del Victoria necesita de un psicólogo, respondió. "El futbolista no necesita psicólogos, ¿para qué va a ocupar un psicólogo un futbolista? yo jugué 15 años y no ocupé uno. Si en tu trabajo no te aplicas y no lo haces bien, ya podes tener 800 psicólogos. Es de aplicarse y de tener la concentración que tenemos que tener".



Después fue puntual y señaló el gol en contra por complicidad del veterano defensor Carlos "Calolo" Palacios, quien perdió la marca de Franco Güity y éste con un potente zapatazo anotó el primer gol del Real Sociedad.

"Por ejemplo, el primer gol, sale una jugada sucia. Calolo tiene la marca del delantero del Real Sociedad, sale a botar y Calolo en vez de hacer el uno contra uno más bien se suelta para atrás y le da la opción del gol... le da la introducción de remate, le pegó y es virtud de él, pero acá el responsable soy yo, solo te puntualizo una situación que fue la del primer gol cuando antes tuvimos tres o cuatro para anotar", zanjó.



Finalmente se tranquiló y soltó este mensaje. "El fútbol tiene esas partes, perder la cabeza acá no se puede, ya días andamos en esto, vamos a tratar de mantener la calma, si se puede decir, porque no estamos contentos ni felices porque perdimos en casa con rivales directos con los que no podemos perder. Ahora lo que queda es replantear todo y pensar en lo que viene contra Honduras Progreso".