Mayron Flores confiesa las razones de su salida del Olimpia, lo que le dijo Pedro Troglio y su motivación de ir al Real España

Mayron Ariel Flores se suma a la lista de futbolistas de la Liga Nacional que tienen la dicha de vestir la camisa de tres equipos denominados grandes del país.

Nacido en la filas del Platense Júnior, fichado por el Olimpia, tuvo un paso a préstamo por la UPNFM, luego llegó a Marathón y ahora vestirá la camisa del Real España.

El volante de contención ha sorprendido en las últimas horas al tomar la decisión de salir de los merengues y fichar por la máquina. Ariel Flores ha hablado en exclusiva con DIEZ y ha revelado los motivos de su decisión.

¿Cómo se da su salida del Olimpia al Real España?

Miré el espacio que estaba en el medio del Real España y traté de hablarlo con el profe (Troglio), la junta directiva y que se me diera la oportunidad.

¿La oportunidad de salir fue decisión tuya?

Sí, yo estaba buscando la oportunidad de jugar, vi la opción en Real España y por eso hablé con el cuerpo técnico para que esto se diera.

¿En qué momento buscas esa posibilidad?

Una por falta de minutos. Yo no jugué mucho el torneo pasado, si lo hice en partidos importantes, pero no fue mucho y yo quiero seguir creciendo. Aquí hay seis jugadores por posición y fue así que tomé la determinación.

¿Pese a la salida de Deiby no mirabas minutos en el Olimpia?

Esto depende de uno, si miré opciones, pero la gente del Real España estaba interesada en mí, me llamaron y me gustó el interés.

Cuándo hablaste con Pedro Troglio ¿Qué te dijo?

Lo hablé con él y me dijo que no quería que me viniera, pero sabía que yo no había tenido tantos minutos y me que tomara la decisión yo.

¿Mirabas más posibilidades en el Real España que en el Olimpia?

Sí, yo hablé con el profe cuando se fue Deiby y me dijo que era yo el que quedaba, pero hay seis jugadores por puesto y todos buenos, pero me llamó más la atención lo de Real España.

¿Es préstamo o pase definitivo al Real España?

Ya es definitivo, yo me vine con finiquito. Yo vine ayer de Tegus, me reuní por la tarde con los directivos y firmé el contrato por dos años. Mañana me toca entrenar con el equipo.

¿Qué sensaciones tiene pasar del Olimpia al Real España?

Olimpia es un equipo grande que siempre está peleando y Real España también. Yo siento muy bonito salir de un club grande a otro.

¿Es la tercera camisa de los clubes grandes en el país y que diferencias crees que exista?

Sí. Yo jugué en el Marathón, Olimpia y ahora Real España. Creo que es más profesional el Olimpia, en el Real España no sé porque hasta mañana me incorporo con una carrera para conocer más de este club.

¿Cómo tomas este nuevo reto en tu carrera?

Yo quiero hacerlo de la mejor manera, ya se me dio esta oportunidad y si la he buscado debo de aprovecharla.

¿Qué te ha faltado para consolidarte en los equipos?

Ha sido más la falta de minutos, yo estuve con (Héctor) Vargas y me consolidé con 15 años y con jugadores mayores como: Fabio (de Souza), Noel (Valladares). Creo que cuando te dan la confianza lo haces bien y eso es lo que he necesitado, no que solo me den dos o tres partidos. Deben de creer más en mí para yo romperla.

¿Héctor Vargas es técnico que más confianza te ha dado?

No. He tenido entrenadores buenos como Nahún Espinoza, pero tuve dos lesiones largas que me duraron más de un torneo.

¿Te despediste de tus compañeros del Olimpia?

Sí, yo fue al hotel el partido pasado, comí con los compañeros, ahí hablé con el profe y le dije de la oportunidad que se me estaba dando y que me ayudara. Ahí quien manda es él, no es el presidente, el entrenador es el que toma las decisiones. Ahí les expliqué a los compañeros que me venía.

¿Cómo tomaron la noticia los compañeros?

Ellos no querían que me viniera, que me ocupan porque era buen compañero y que en los partidos importantes ayudaba y no me querían apartar del grupo, pero uno debe tomar decisiones por el bien de uno y de los hijos.

¿Vas a un plantel que no tienes muchos amigos?

Solo Alejandro (Reyes), luego tocará comenzar a conocerlos mañana.