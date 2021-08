'Chato' Padilla sobre mal arranque del Victoria: "Ahorita somos la cenicienta, todo mundo le pega a la piñata"

En 1993 Carlos Roberto Padilla debutó como futbolista y guardameta del Victoria en un duelo ante Motagua, dos años después se coronó campeón de la Liga Nacional siendo un joven con futuro prometedor y recientemente logró estrenarse como entrenador de los jaibos en la Primera División, precisamente contra el mismo equipo que lo hizo como jugador hace 28 años.

Los méritos obtenidos en la Segunda División con los jaibos (2 títulos y ascenso) son para reconocerle con una plantilla sin futbolistas de renombre, solo "guerreros" y con jóvenes llenos de "convicción" como él mismo los ha catalogado en sus entrevistas.

Sin embargo, ahora enfrenta un nuevo desafío que ha iniciado con turbulencias sucedido de sus primeras dos derrotas en el Torneo Apertura 2021: (0-1 ante Motagua) y (0-2 ante Real Sociedad).

"Así como hemos jugado creo que la ansiedad nos ha pasado factura, así que vamos a tratar de sacarle esto a los muchachos para que ellos puedan disfrutar los partidos y que dejen un poco eso; también consolidar la zona defensiva. En la última línea no hemos sido contundente, por eso las dos derrotas que tiene a todo mundo con molestia y dolor", comienza resaltando 'Chato' Padilla mientras interrumpía uno de sus partidos pregrabados de análisis para atendernos.

En su análisis detalló que "si tú miras el primer partido... regalar un gol del tamaño de ese te pesa ante un rival como Motagua, ahora nos tocó la misma escena, pero con claridad, a la par de las opciones que tuvimos para hacer. Cuando tú no las haces ante el rival, ellos también están contando. No tuvimos la capacidad para definir, los goles fueron méritos de ellos. El gol es táctico, porque si tú lo haces, golpeas al rival, eso nos llevó a nosotros a tratar de buscar empatar, pero no se pudo".

Te puede interesar: Presidente del Victoria respalda continuidad de Carlos "Chato" Padilla

SU TRABAJO EN EL VICTORIA Y NUEVOS FICHAJES

El presidente del Victoria Javier Cruz, ratificó en entrevista para DIEZ que el puesto de Carlos Padilla como entrenador estaba seguro y que "el profesor tiene la confianza de nosotros".

A ello el propio Padilla comentó que "el fútbol es de resultados y no voy a estar pensando en lo negativo, sino en lo positivo. Quien decide es la directiva, pero hasta donde sé, yo tengo paz, no he matado a nadie, yo sigo trabajando".

Cruz reveló que está por cerrar nuevos fichajes, entre ellos un defensor central que sería prioridad y un delantero. Algo que 'Chato' ve con buenos ojos.

"Estamos buscando entre dos opciones, creo que uno de ellos ya está definido. Quizá está la posibilidad de conseguir un delantero", soltó.

POLÉMICO COMENTARIO DE PERIODISTA HONDUREÑO

Carlos Padilla es consciente que por el hecho de ser el nuevo ascendido recibirá constantes señalamientos, pero que "es normal que entren en duda, pero satanizar a estos muchachos que son buenos jugadores -en los que seguiré creyendo-".

También se refirió al comentario del periodista Orlando Ponce quien tildó al equipo como candidato a descender.

"Yo no puedo responder a eso, imagínate... me pongo contigo, me pongo con Orlando, yo voy a respetar la opinión de cada uno, aunque no las comparta. Ahorita somos la cenicienta, todo mundo le pega a la piñata que somos nosotros, pero en esto tienes que tener carácter. El futbolista tiene que tener inteligencia, carácter y fe", comentó.

Ver: Victoria suma su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2021

"¿Es injusto criticar el arranque del Victoria?", se le consultó...

"Puedes verlo desde este punto por qué solo Victoria, Honduras Progreso perdió ahora, pero son cosas que no puedo estar explicando. Platense perdió 2-0, estamos allí, tenemos un partido menos, vamos a replantear, esto no se decide allí. Si no puedo sacar esto, qué quieres que te diga, no me voy a poner a llorar en la plaza, yo soy una persona seria, estoy trabajando para lograr los objetivos y ojalá cuando se logren los resultados seremos un Real Madrid o Barcelona. Cuando las cosas se den ojalá que nos den reconocimiento, pero la vida no se trata de eso, hoy nos miran así, pero vamos a tratar de mejorar y buscar el partido".

Duelo entre Victoria y Real Sociedad en la jornada 3 del Torneo Apertura 2021.

Finalmente, Padilla clamó a la paciencia ya que "la desesperación y angustia son mal consejeros".

"La desesperación y la angustia son mal consejeros. Pero te diré una cosa, públicamente, el responsable soy yo. Todo mundo dice que segunda y primera, juegas en veterano... el fútbol es competitivo y yo creo en ellos, si mañana se tiene que tomar una decisión que yo soy el responsable y no quiero buscar excusas, yo creo en los muchachos; así como creí en el campeonato donde nadie creía, yo hoy no voy a dudar ni de Dios, el día que yo dude de Él, mejor le digo que me lleve de esta tierra. Desde luego voy a buscar cómo componer todo con los recursos que tenemos".

Victoria se medirá el próximo sábado 21 de agosto ante Honduras Progreso en el Estadio Humberto Micheletti, un juego donde esperan sacar su primera victoria del torneo. Actualmente no tienen puntos sumados y marchan en la última posición.