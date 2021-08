Orinson Amaya responde sobre el 'llenazo' en el Marathón-Motagua: ¿cuántos boletos se vendieron?

Distintas tomas de la gradería de sol en el Yankel Rosenthal durante el partido entre Marathón y Motagua causaron revuelo en las redes sociales, esto tras aparentar una gran cantidad de público como espectadores que además no cumplían con el distanciamiento sanitario requerido por las autoridades.



La Liga Nacional volvió a abrir las puertas a los estadios esta temporada con la condicionante que los equipos solo deben habilitar el 20% de la capacidad del recinto, el cual la verdolaga pareció desprenderse de las reglas el pasado sábado.



Ante ello, el presidente del club Marathón, Orinson Amaya, habló con el programa radial Gol a Gol de HRN donde informó la cantidad de aficionados que asistieron al partido ante las Águilas, acabando con las especulaciones de supuestos incumplimientos de parte del equipo sampedrano en sus partidos como local.

“Yo me fui al sector de sol, porque ahí realmente es donde está el dinero de las entradas, y lo que había era el distanciamiento entre el aficionado y eso hace que desde lejos se vea que el estadio está lleno, pero al final no llegamos ni a los dos mil aficionados”, comentó en primera instancia Amaya.



“Al final se vendieron 1,175 boletos, pero ingresaron más debido a las cortesías que se les da los jugadores o patrocinadores más la gente de apoyo, staff, policía y de Copeco que hace que se miren más personas en el estadio”, rectificó.





Posteriormente, a Amaya se le consultó sobre el momento que viven los jugadores del Marathón y cuál considera que debe ser el otro convocado del club verdolaga a la Selección Nacional además de Kervin Arriaga y Solani Solano.



“Denovan Torres. Lo hemos visto en los últimos partidos, es alguien que ya días viene pidiendo una oportunidad en la Selección. Esperamos que el profesor Fabian Coito deje su mirada para los equipos como Marathón porque es ahí es donde creemos que le ha faltado un poquito, al igual que con otros jugadores de otros clubes, para que sea un poquito más balanceado. Él (Coito) siempre tendrá el apoyo de Marathón, pero creo que el caso de Kervin, Solani y Denovan son jugadores que deben estar en la Selección”, respondió Orinson tajantemente.

Denovan Torres solo ha recibido dos goles en tres partidos en este Apertura 2021 de la Liga Nacional. “¿Le ha molestado el hecho de que no se le llaman tantos jugadores a Marathón como si a los demás equipos?”, se le consultó al presidente verdolaga, a lo que dijo:



“A veces no tanto por la institución, sino porque viene y repercute en el jugador, usted sabe que el futbolista se mentaliza y trabaja para ser llamado a la Selección y al final ver que no es convocado... recuperar al jugador anímicamente no es fácil, es ahí donde nos hemos visto afectados”.

- Honduras rumbo a Qatar 2022 -



Ante ello, Amaya dio su opinión sobre cómo ve a Honduras de cara a la octagonal rumbo al Mundial de Qatar y sobre lo que piensa respecto al trabajo realizado por Fabián Coito y su cuerpo técnico en la Bicolor.



“Difícil como todas las eliminatorias, pero confiamos que tenemos un buen equipo. Queremos como hondureños que se nos pueda lograr ese pase y que la selección esté en otro mundial, sabemos que no es fácil, hay que trabajar bastante. Tiene una buena tarea el profesor Coito para poder clasificar a Qatar y que ahí puedan estar algunos jugadores importantes de Marathón”, dijo.



“¿Está conforme con el trabajo de Coito?”.



“Pues la verdad que, hasta cierto punto, consideramos que en algunas ocasiones le ha faltado algo, pero hay que darle tiempo al hombre, es lo que menos tenemos ahorita, pero es un profesional y esperemos que las cosas se le den”, respondió.