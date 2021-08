Kevin Álvarez confiesa cómo fichó por Real España, los jugadores que admira y día que se incorporará

El mercado de pases en el fútbol de Honduras sorprendió al cierre de mismo y se confirmó el fichaje de Kevin Álvarez, quien dejó las filas del Norrkoping y llegr a las filas del Real España.

El futbolista hondureño tomó la decisión de dejar el balompié de Suecia y retorna al fútbol hondureño, donde vestirá su segunda camisa en el país tras su paso por el Olimpia.

Álvarez se ha pronunciado tras su nueva vinculación. "Motivado con este nuevo reto en mi carrera y confiando en Dios de poder ir a hacer las cosas bien".

"Esta camisa es de la "Buba", en la Selección siempre intercambiamos camisas y ahora que se dio conservaba el regalo".

El zaguero hondureño aprovechó para compartir los detalles de como se dieron las negociaciones con el cuadro aurinegro.

"Hablé con mi representante y le platiqué que Real España tenía un buen equipo, que me gustaría llegar al club. Desde ya agradecer al presidente, a (Javier) Delgado y al profe (Potro Gutiérrez) que si no da el sí, no se hubiera dado".

Álvarez confirmó que ha estado siguiendo la pista a la Liga Nacional, donde ha podido observar con claridad el fútbol que presentan los aurinegros.

"Siempre veo los partidos del Real España, es un equipo que sale a proponer y me interesó. Yo había tocado puertas anteriormente y es un compromiso más grande porque la directiva y cuerpo técnico están confiando en mí. Espero llegar a aportar y salir campeón".

El futbolista hondureño se mostró sorprendido con la rapidez que el Real España lo anunció en sus redes sociales. "No esperaba que Real España lo fuera a hacer oficial, pensé que iban a esperar que yo llegara y después soltarlo. Yo comencé a recibir llamadas y después miré en la redes que lo habían anunciado".

En cuanto la forma de su vinculación. "Ayer firmé, me sorprendió y me llenó de alegría ver el interés, la importancia que Real España me está dando. Esto fue algo que en cuestión de 40 minutos se dio, me mandaron el contrato y lo firmé".

El futbolista aprovechó el momento para dejar claro su deseo tras fichar por el club. "Espero cumplir las expectativas que se están generando con mi fichaje y llevar a Real España a lo más alto".

Cerró diciendo: "Admiro mucho al delantero Roca, su calidad técnica, la movilidad que tiene, un Rosas que las pelea todas y Jhow Benavídez. Creo que fila por fila tiene un gran plantel y tengo que llegar a pelear un puesto".