El estadio Nacional de Tegucigalpa en ruinas: Sin dinero para mantenimiento y peor aún para su remodelación

El estadio Nacional de Tegucigalpa, el segundo escenario más importante del país, está siendo objeto de fuertes críticas por las malas condiciones en las que fue reaperturado al público después de un año y medio sin fútbol por la pandemia donde lejos de haber tenido algunas mejorass, el inmueble luce en las peores condiciones de su historia.



Sus problemas van desde daños estructurales en sol centro hasta una cancha en pésimas condiciones donde la práctica del fútbol se dificulta, además de su parte estética o visual, pues ni siquiera han podido pintarlo para maquillar las terribles condiciones en que se encuentra este escenario donde son locales los equipos más importantes del país: Olimpia y Motagua.



La situación es crítica para para las autoridades de la Comisión Nacional ProInstalaciones Deportivas y sus autoridades ante la ola de cuestionamientos se han atrevido a confesar a DIEZ que están trabajando con la "uñas", ya que se les ha quitado el presupuesto de mantenimiento al Nacional y otras instalaciones deportivas se han cancelado.



Además revelan que de los 200 millones de lempiras aprobados hace un año para la remodelación del estadio Nacional y la construcción del "Centro Cultural" no han recibido ni un lempira ya que la moción fue aprobada, pero luego fue 'engavetada'.



Según la moción aprobada en debate y publicada por el Congreso Nacional el 19 de febrero de 2020 era un contrato de fideicomiso de financiamiento y construcción de proyecto de viviendas de interés social denominado Centro Cultural y deportivo Estadio Nacional".



Además agregaba en el comunicado que, "suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Comisión Nacional ProInstalaciones Deportivas y Banco Lafise. Aprobado en su totalidad".

Las graderías del estadio Nacional han sufrido algunas grietas y su estructura está dañada, aún así, se sigue haciendo ingresar público en el sector centro.





Sin embargo, Vinicio Valdez, gerente de Conapid, ha salido al paso para desvirtuar que hayan recibido un desembolso, "el tema es muy sensible, pero el público y el pueblo en general debe saber que el proyecto de remodelación se iba a iniciar en el 2020, pero vino la pandemia y los fondos se han redistribuido en cuanto a los mantenimientos que maneja Conapid", inició diciendo.



Pero la pregunta de todos en este tema ha sido ¿dónde está el dinero?, situación que a criterio de Valdez ha sido un mal entendido que se ha generado, además informa que el dinero debía o debe ser producido por el mismo inmueble.



"Con el tema de la remodelación hay que hacer una aclaración; los 250 millones que aprobó el Congreso Nacional serían producidos por el mismo estadio Nacional y ese dinero iba a ser administrado por el fideicomiso del estadio, pero lamentablemente estuvo cerrado y no se ha podido dar inicio al tema fideicomiso", aclaró.



Según Váldez, los '250 millones' no era que el gobierno se los daría, sino que ellos mismos deben producirlo a través de la renta de palcos, conciertos, derechos de transmisión, alquiler de casetas "y ese dinero ingresar al fideicomiso y luego ser reinvertido en la remodelación del estadio. En ningún momento se nos dio esos 250 mil millones que la gente equivocadamente expresa".



NUNCA HUBO MANTENIMIENTO AL ESTADIO NACIONAL

Vinicius se desenmarca y responsabiliza también a administraciones anteriores porque nunca al estadio se le dio el mantenimiento que requería y que hoy a ellos les toca 'pagar los platos rotos'.

Andhy Gómez, ingeniero civil y máster de ingenieria estructural, explicó con conocimiento basto en la materia que la orina la orina de los miles de aficionados que han pisado las gradas del coloso capitalino en sus 71 años de historia sí pudo haber causado daño.





"El estadio está como hace 50 años sin el mantenimiento que se le debió haber dado en cada año a dicha instalación y es por eso que esperamos que esto se pueda mejorar y reactivar el tema para que el estadio vuelva a generar fondos por la venta de publicidad, renta de palcos y todo eso fue cancelado por los patrocinadores en el 2020".



ES UN PROYECTO A LARGO PLAZO Y POR ETAPAS

Según informes que maneja la Conapid en conjunto con la Unidad Ejecutora del Proyecto, esta inversión estaba destina para largo plazo y no algo de manera inmediata como todos se lo imaginaban cuando se aprobó la moción en el Congreso.



"Esto era un proyecto macro y que no solo implicaba la remodelación del estadio, sino la construcción de nuevos centros deportivos en la zona aledaña al Birichiche donde está la Secretaría de Mi Ambiente, todo eso ahí se construirían: piscinas, canchas de fútbol".



Valdez explicó que el mismo se planteó en un término aproximado de una década. "Se hablaba con la unidad del proyecto ejecutora que era la encargada y se planeaba a 10 años".

Previo al arranque del torneo, la Conapid hizo algunos remiendo al estadio Nacional, sin embargo, el estadio luce condiciones deplorables.





La primera etapa de la remodelación se trata de la infraestructura del sol centro, un tema delicado ya que se debe reforzar las estructuras con vigas, sin embargo debido a los pocos ingresos por la pandemia no existe dinero para lograrlo.



En la segunda se planifica el tema de la mejora o cambio total de iluminación y mejora del engramillado la cancha, la última fase contempla es la la remodelación de palcos, sillas, muro perimetral, camerinos entre otros.



CANCELADO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

La situación es aún más crítica para para las autoridades de la Conapid, quienes se han atrevido a confesar a Diez que están trabajando con la "uñas", ya que se les ha quitado el presupuesto de mantenimiento al Nacional y otras instalaciones deportivas.



"El dinero que se ocupa para el mantenimiento fue congelado por parte de finanzas. Conapid en este año 2021 no cuenta fondos para el tema de mantenimiento", indicó Valdez.



Sobre el deplorable estado de la cancha del Nacional, el gerente de Conapid asegura que, "cuando ven el césped amarillo es que se ha hecho un replante, ya teníamos estimado la compra de grama de buena calidad, pero lamentablemente el proveedor no la tenía lista y tuvimos que hacer replantes de la parte de atrás de las porterías".

Esta es la maqueta principal del complejo que se pretende crear con los 200 millones.





Para poder pintarle la cara al césped del estadio Nacional se requiere una suma millonaria misma ya se tiene un presupuesto, pero no los fondos para ponerla en marcha, pues necesitan 13 millones de lempiras.



Según reveló Valdez a DIEZ, los fondos que recibe la Conapid deben ser repartidos en varias instalaciones deportivas y se valora al momento de ejecutar mejoras a la que se encuentra en peor estado.



"Conapid cuenta con 3 millones de lempiras no solo para el estadio Nacional, sino que Complejo Olímpico y Lempira Reina. De ese dinero nosotros tenemos que saber sabiamente cómo utilizarlo en estas instalaciones deportivas".

Jaime Villeda: "Son fondos que se aprobaron, pero nunca se desembolsaron"

El diputado del Congreso Nacional y ex futbolista, Jaime Villegas, aceptó que tras aprobarse los 200 millones de lempiras para la remodelación del estadio, se ha terminado engavetando y no saben la razón por la cual el dinero aún no se ha desembolsado.

"Fueron unos fondos que se aprobaron, pero nunca se desembolsaron, está aprobado nada más, esa es la verdad; yo no voy a mentir. Y sí era fideicomiso, el gobierno debió haber inyectado fondos, pero no fue así".

Además, el exseleccionado nacional considera que con el desembolso, el estadio debe tener un cambio radical en en su imagen, 'si se hubiera visto un desembolso se le debía haber metido mano al estadio Nacional y eso implicaba ponerle sillas a todo sol, ya que son exigencias de FIFA y tarde o temprano lo van a exigir, pero de momento no. Eso es para saber cuando aficionados caben en un estadio".